Prammer: Politische Partizipation im Mittelmeerraum stärken

Parlamentarische Versammlung der Union für das Mittelmeer

Wien (PK) - Die grundlegenden Umwälzungen in den südlichen Teilnehmerstaaten im Gefolge des arabischen Frühlings war beherrschendes Thema des ersten Gipfels der ParlamentspräsidentInnen der Parlamentarischen Versammlung der Union für das Mittelmeer (UfM) in Marseille, an dem auch Nationalratspräsidentin Barbara Prammer teilnahm.

Im Zentrum der Diskussion stand die Frage, wie Rechtsstaatlichkeit, Demokratie sowie Bürger- und Menschenrechte im ganzen Mittelmeerraum in Zeiten der wirtschaftlichen Krise gefördert und die Parlamente der Region unterstützt werden können. Präsidentin Prammer sprach sich dabei für verstärkte Anstrengungen im Bereich der politischen Bildung aus und präsentierte in diesem Zusammenhang die Demokratiewerkstatt des österreichischen Parlaments. Rechtsstaatlichkeit und die Durchsetzung der Menschenrechte sowie der Rechte der Frauen seien ebenso wie der Erhalt des europäischen Sozialmodells Voraussetzung für eine friedliche Zukunft der Region, betonte sie.

Parallel zum Treffen der ParlamentspräsidentInnen fand das Mediterrane Forum der Anna Lindh Stiftung zum Mittelmeer statt. Rund 1300 NGOs aus der Regionen nahmen daran teil, um zivilgesellschaftlichen Austausch und interkulturellen Dialog zu fördern. Die PräsidentInnen tauschten sich in mehreren Sitzungen mit jungen VertreterInnen der NGOs aus. Diese präsentierten engagiert ihre Forderungen nach voller Durchsetzung der Grund- und Freiheitsrechte, der Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit und auch der Unterstützung der Bemühungen um eine Lösung des Konflikts in Syrien.

Am Rande des Treffens, an dem 42 PräsidentInnen und VizepräsidentInnen der Parlamente der Region teilnahmen, traf Präsidentin Prammer neben zahlreichen informellen Begegnungen zu einem bilateralen Treffen mit ihrem französischen Kollegen Claude Bartholone zusammen. Dabei standen die ausgezeichneten bilateralen parlamentarischen Beziehungen und die parlamentarische Behandlung des Zypern-Hilfspakets im Vordergrund.

Die Union für das Mittelmeer wurde 2008 gegründet. Daran beteiligt sind die 27 EU-Mitgliedsstaaten und 16 mediterrane Partnerländer. Die UfM soll im Gefolge des schon 1995 lancierten Barcelona-Prozesses durch verstärkte Zusammenarbeit im politischen, wirtschaftlichen und soziokulturellen Bereich eine Zone der Sicherheit und Stabilität in der Region schaffen. Die Parlamentarische Versammlung der UfM besteht aus je 140 ParlamentarierInnen der EU und der Partnerländer, Österreich ist mit 3 Sitzen vertreten. (Schluss) red

HINWEIS: Fotos von dem Treffen finden Sie im Fotoalbum auf www.parlament.gv.at.

