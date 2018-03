Judith Erlfelder neu bei Gaisberg Consulting

Seit Februar 2013 verstärkt Judith Erlfelder (28) das Team von Gaisberg Consulting.

Wien (OTS) - Judith Erlfelder ist Expertin für den Bereich Change Communications und betreut Unternehmen, die vor großen Veränderungen stehen - wie Strategiewechsel, Produkteinführungen oder neue Strukturen und Prozesse. Die gebürtige Salzburgerin verfügt über 5 Jahre Erfahrung in der internen und externen Kommunikation, wobei sie sich in den vergangenen 3 Jahren auf Change Communications spezialisierte: Als Change Management- und Kommunikationsberaterin war Judith Erlfelder bei der BMW Group in München im Einsatz: Im Forschungs- und Entwicklungsbereich des Automobilherstellers initiierte und konzipierte sie Veränderungsprozesse sowie strategische Kommunikationsprojekte, setzte diese um und evaluierte den Gesamtprozess. Judith Erlfelder hat das Masterstudium Kommunikationswissenschaft an der Universität Salzburg abgeschlossen und mit dem betriebswirtschaftlichen Masterstudium Krisen- und Sanierungsmanagement Know-how in Richtung Krisenprävention, Turnarounds, Restrukturierungen und Unternehmenskrisen erworben. "Change Projekte werden von unseren Kunden massiv nachgefragt - sei es in der Strategieentwicklung, der kommunikativen Begleitung großer Veränderungsprozesse oder der Kommunikation neuer Geschäftsfelder an strategisch wichtige Zielgruppen. Mit Judith Erlfelder können wir unsere Kompetenz in HighStakes Communications perfekt ausbauen und Kunden professionell unterstützen", so Sandra Luger, Geschäftsführerin bei Gaisberg Consulting.

Detaillierte Informationen zu Gaisberg Consulting und dem Team finden Sie unter www.gaisberg.eu

