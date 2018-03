WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Alarmsignale aus Europas Industrie - von Hans-Jörg Bruckberger

Europas Firmen sind top, die Politik macht es ihnen aber schwer

Wien (OTS) - Größer könnte der Unterschied kaum sein. Die beiden großen europäischen Massenhersteller der Autoindustrie fahren in entgegengesetzte Richtungen: VW fährt Rekordergebnisse ein, Peugeot Citron kämpft ums nackte Überleben. Ein wesentlicher Grund für diese Diskrepanz liegt in der unterschiedlichen Ausrichtung der Konzerne:

Die Deutschen sind global breiter aufgestellt, vor allem auch in China groß. Die Franzosen indes sind mehr auf Europa fokussiert, und hier obendrein auf jene Märkte mit den größten Problemen. Dieses Beispiel veranschaulicht eine allgemeingültige, unangenehme Realität:

Am europäischen Heimmarkt gewinnt man keinen Blumentopf. Die Wachstumschancen sind auf Jahre verhalten, dazu kommen in einzelnen Ländern hausgemachte Schulden- und politische Krisen. Obendrein pfuscht die Politik den Unternehmen immer wieder hinein.

Womit wir bei der Stahlindustrie wären. Diese ist angeschlagen (siehe S. 11); zum Teil selbst daran schuld, zum Teil aber auch "Opfer" bedenklicher Entwicklungen. Die wohl strengsten Umweltauflagen weltweit sind zwar löblich, machen es den Konzernen aber schwer, am Weltmarkt wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Branche leidet unter Überkapazitäten, Werksschließungen wären angebracht und sogar dringend notwendig. Aber wehe dem, der versucht, Kapazitäten und damit Jobs abzubauen. Wie etwa ArcelorMittal in Frankreich, wo die Stilllegung von zwei Hochöfen Massenproteste und einen monatelangen erbitterten Kampf mit der Regierung auslöste.

Und dann noch die vergleichsweise hohen Lohnnebenkosten sowie jene für Energie. "Der Industrie droht die Vertreibung aus Europa", warnt Wolfgang Eder. Der Voestalpine-Chef ist natürlich per se parteiisch, seine Argumente stimmen aber in der Tat nachdenklich: Wie kann es sein, dass es sich für die Linzer rechnet, Vormaterial für die Stahlerzeugung in den USA (nicht gerade ein Billiglohnland) herzustellen und dann Tausende Kilometer um die halbe Welt zu transportieren? Dass sie damit trotzdem noch günstiger fahren, ist ein Armutszeugnis für Good Old Europe. Es droht eine Deindustrialisierung, während Amerika gerade das Gegenteil erlebt. In Texas, wo das neue Werk gebaut wird, hat man den Voestlern übrigens geradezu einen roten Teppich ausgerollt.

Die gute Nachricht für Investoren und Unternehmen: Europas Konzerne haben das Zeug und Know-how, um am Weltmarkt weiterhin zu reüssieren, die Erfolgsgeschichten werden aber zunehmend in Übersee geschrieben.

