Jobmotor Gewerbe und Handwerk

106.000 Arbeitsplätze haben die Gewerbe- und Handwerksbetriebe in den letzten zehn Jahren geschaffen.

Wien (OTS) - Laut Beschäftigungsstatistik der Wirtschaftskammer blieb das Gewerbe und Handwerk mit 648.443 unselbstständig Beschäftigten auch 2012 der mit Abstand größte Arbeitgeber. An zweiter Stelle der sieben Wirtschaftskammersparten liegt der Handel (479.144) gefolgt von der Industrie (428.355).

Berechnungen der KMU Forschung Austria ergeben, dass im Zeitraum 2002 bis 2012 in der gewerblichen Wirtschaft 235.160 Arbeitsplätze geschaffen wurden, mehr als 45 % davon (105.999) im Gewerbe und Handwerk. Im Tourismus stieg die Zahl der Beschäftigten um 71.553, im Handel um 41.517 und in der Sparte Information und Consulting um 22.002. Demgegenüber waren 2012 in der Industrie um 4.316 und im Sektor Transport/Verkehr um 11.281 Personen weniger beschäftigt als 2002. In beiden Sparten wurde der Tiefpunkt 2010 erreicht, seither steigen die Beschäftigtenzahlen aber wieder. In der Industrie gingen in den Krisenjahren 2009/2010 mehr als 26.000 Arbeitsplätze verloren, in der Sparte Transport/Verkehr knapp 16.500. In den letzten beiden Jahren stieg die Zahl der Beschäftigten in der Industrie um rd. 12.700 und im Transport/Verkehr um rd. 4.700.

Für Walter Bornett, Direktor der KMU Forschung Austria, belegen diese Zahlen die enorme Bedeutung einer vielfältigen Branchenstruktur: Je heterogener die Wirtschaftslandschaft, umso stabiler und krisenresistenter ist eine Volkswirtschaft.

Die KMU Forschung Austria ist Mitglied von Austrian Cooperative Research (ACR), der Interessenvertretung der Kooperativen Forschung in Österreich. ACR ermöglicht für kleine und mittlere Betriebe die Umsetzung von Innovationen und ist ihr Netzwerkpartner in Forschung und Forschungspolitik. www.acr.at

