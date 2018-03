Swoboda: Österreich muss Kampf gegen Steuerhinterziehung ernst nehmen

"Finanzministerin Fekter muss endlich ihre schützende Hand über die Steuervermeider und -hinterzieher zurückziehen"

Wien (OTS/SK) - "Die Aufdeckung der massiven Transfers von Geldern in verschiedene Steuerparadiese zum Zwecke der Steuervermeidung müsste der letzte Anlass sein, endlich in Europa den Kampf gegen die Steuerhinterziehung ernst zu nehmen", sagt Hannes Swoboda, Vorsitzender der sozialdemokratischen Fraktion im Europäischen Parlament, am Montag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. "Nach der Bereitschaft Luxemburgs sollte nun auch Österreich den Informationsaustausch verbessern und Lücken schließen, um Steuerhinterziehung erfolgreich bekämpfen zu können." ****

Swoboda: "Finanzministerin Fekter muss endlich ihre schützende Hand über die Steuervermeider und -hinterzieher zurückziehen. Sie schützt durch ihren Widerstand nicht die kleinen Sparer, wie sie vorgibt, sondern diejenigen, die etwas zu verbergen haben. Das sind diejenigen, die große Guthaben vor den Steuerbehörden verstecken wollen. Die Zeche zahlen dann diejenigen, die nichts zu verstecken haben bzw. nicht verstecken können." (Schluss) bj/mp

