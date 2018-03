Adipositas-Zentrum zieht Bilanz des ersten Jahres

Wien (OTS) - 467 Patientinnen und Patienten im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Wien betreut

Neu: zentrale Ansprechperson für Betroffene

Info-Abend am Mittwoch 17. April ab 17.30 Uhr

Anlässlich des einjährigen Bestehens des Zentrums für interdisziplinäre Adipositas-Therapie rund um Prim. Univ.-Prof. Dr. Alexander Klaus am Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Wien wird das komplette Therapieangebot für stark übergewichtige Menschen jetzt um eine weitere Serviceleistung ergänzt: eine eigene Zentrumsassistentin als zentrale Ansprechperson für Patientinnen und Patienten. Bei einem "Info-Abend Adipositas" am 17. April 2013 ab 17.30 Uhr im Festsaal des Krankenhauses warten eine Verkostung, Expertenvorträge und Einblicke in die Welt der Betroffenen auf alle am Thema Interessierten.

467 Patientinnen und Patienten, davon 313 in der chirurgischen und rund 154 in der internistischen Adipositas-Ambulanz sowie rund 130 bariatrische Operationseingriffe, lautet die Bilanz zum einjährigen Bestehen des Zentrum für interdisziplinäre Adipositas-Therapie am Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Wien, einem Unternehmen der Vinzenz Gruppe. Dies zeigt den großen Bedarf eines interdisziplinär geführten und an den Bedürfnissen der Betroffenen orientierten Zentrums für Adipositas-Therapie. "Die enge Zusammenarbeit zwischen den Fachdisziplinen im Adipositas-Zentrum hat in der kurzen Zeit dazu geführt, dass sich Patienten bei uns sehr gut aufgehoben fühlen. Die sehr guten individuellen, patientenbezogenen Ergebnisse sind sicher mittelfristig auch gesundheitspolitisch überzeugend", so Prim. Univ.-Prof. Dr. Alexander Klaus, Leiter des Zentrums und der chirurgischen Abteilung. "Wir freuen uns, den Patientinnen und Patienten ein umfassendes Angebot nach ihren individuellen Bedürfnissen bieten zu können", ergänzt Dr. Brigitte Erlacher, Fachärztin für Innere Medizin.

Neu: Assistentin des Adipositas-Zentrums als zentrale Ansprechperson Im Adipositas-Zentrum steht die persönliche Betreuung der Patientinnen und Patienten im Mittelpunkt. Ein interdisziplinäres Expertenteam verschiedenster Fachrichtungen arbeitet eng zusammen, um die individuell beste Therapie zu erstellen. Das Angebot umfasst dabei Empfehlungen für Ernährungsumstellung und Bewegung ebenso wie psychotherapeutische Behandlungen, Adipositas-Chirurgie und Rekonstruktive Chirurgie. Dieses Angebot wird jetzt um eine weitere Serviceleistung ergänzt. DGKS Birgit Emathinger, Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester, begleitet Betroffene als zentrale Ansprechperson auf ihrem Therapieweg. "Ich freue mich, dass ich durch meine Arbeit das Leben von adipösen Menschen erleichtern und sie bei ihren Therapieschritten begleiten kann."

Info-Abend Adipositas "Wenn Übergewicht krank macht..." am 17. April 2013

Betroffene und Interessierte sind herzlich eingeladen zu einem kostenlosen Info-Abend am Mittwoch 17. April um 17.30 Uhr im Festsaal des Krankenhauses der Barmherzigen Schwestern Wien, Stumpergasse 13, 1060 Wien. Der Info-Abend startet mit einer moderierten Verkostung der neu entwickelten präoperativen Kost mit Diätologin Andrea Müller. Nach kurzen Experten-Vorträgen rund um das Thema interdisziplinäre Adipositas-Therapie mit Prof. Alexander Klaus und weiteren ExpertInnen bietet Elisabeth Jäger, Präsidentin der Adipositas Selbsthilfegruppe Österreich, Einblicke in die Welt der Betroffenen und lädt alle am Thema Interessierten zum Selbsthilfegruppen-Treffen ein. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung erbeten unter office.wien @ bhs.at bzw. Tel. 01 599 88 - 3101.

Zusammenarbeit mit der Selbsthilfegruppe Adipositas

Elisabeth Jäger, selbst Betroffene und Präsidentin der Adipositas Selbsthilfegruppe Österreich: "Es ist ein großartiges Service, dass wir als Betroffene eine zentrale Ansprechperson in einem Krankenhaus haben, die uns schon beim ersten Telefonat fachlich kompetent aber auch menschlich betreut. Es ist für die Betroffenen angenehm, ihren Leidensweg und ihre Betreuungswünsche nur einmal schildern zu müssen; bedenkt man, dass die meisten adipösen Menschen eine falsch verstandene, aber auf Grund ihrer Lebenserfahrung oftmals verständliche Scham vor Arztbesuchen haben. Darüber hinaus ist es eine Erleichterung, wenn die Wege zwischen den verschiedenen Fachrichtungen kurz sind und von einer Zentrumsassistentin wie Birgit Emathinger organisiert werden." Einmal monatlich trifft sich die Adipositas Selbsthilfegruppe im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern zum Erfahrungsaustausch.

Assistentin des Adipositas-Zentrums: DGKS Birgit Emathinger, telefonische Beratung jeden Mittwoch von 14.00 bis 16.00 Uhr unter Tel. +43 1 599 88 - 3222 bzw. birgit.emathinger @ bhs.at

Adipositas-Zentrum: Freitag von 08.00 bis 11.00 Uhr. Terminvereinbarung über das Ambulanzsekretariat von Montag bis Freitag zwischen 10.00 und 16.00 Uhr unter

Tel. +43 1 599 88 - 3200 bzw. online unter www.bhs-wien.at

Treffen der Selbsthilfegruppe: Jeden 3. Mittwoch im Monat ab 19 Uhr im Luisensaal. Alle am Thema Interessierten sind herzlich willkommen. Kontakt: Elisabeth Jäger, Tel. 0664/824 0992 bzw. elisabeth-m.jaeger @ a1.net; www.adipositas-shg.at

