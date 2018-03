Luxus-Bazar "Golden Caravan" zieht vom 10. bis 13. April ins stilwerk ein

Smart Shopping - Schnäppchenkauf auf höchstem Niveau gilt als neuer Hype in der Modeszene.

Wien (OTS) - Der Luxus-Bazar "Golden Caravan" bietet Designermode und Kollektionen von mehr als vierzig verschiedenen Luxusmarken um 50 Prozent günstiger an. Schnäppchenjagd und luxuriöser Lifestyle sind in heutiger Zeit eben kein Widerspruch mehr. Für die Kunden, zumeist Kundinnen gilt: Time is Money. Daher finden die Veranstaltungen grundsätzlich in zentral gelegenen und erstklassigen Locations statt. Somit bleibt die Exklusivität gewahrt.

Dieses Mal bereitetin Wien, in der Praterstraße 1, das neuestilwerk Wien am Donaukanal der "Golden Caravan"4 Tage Unterkunft und zwar vom 10. bis 13. März 2013.

Das Besondere von "Golden Caravan" ist sein Geheimtipp-Charakter. So werden im Vorfeld der Veranstaltung zwar keine Marken genannt, die Kunden können sich aber trotzdem darauf verlassen, dass ausschließlich Designerprodukte im Original verkauft werden.

Wer noch mehr zu den Shopping-Events wissen möchte, registriert sich kostenlos auf www.goldencaravan.com und folgt der Karavane auf Facebook unter www.facebook.com/goldencaravanwien ! Übrigens Pflicht, um den Luxus-Bazar auskosten zu können.

