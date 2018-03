AVISO, Freitag: Junge Generation startet Kampagne für "Free Wien-LAN"

Stadt Wien soll flächendeckendes W-LAN-Netz errichten. Kampagnenauftakt am Stock-im-Eisen-Platz beim Stephansplatz.

Wien (OTS/SPW) - Am Freitag, dem 12. April 2013 startet mit "Free Wien-LAN - get yourself connected" die neue Kampagne der Jungen Generation Wien (JG). Ab 14 Uhr öffnet die JG ein "Wohnzimmer am Stock-im-Eisen-Platz", in dem sich junge Wienerinnen und Wiener ins Internet einklinken, und dabei auch gleich aktiv werden können.****

Mit dem "Free Wien-LAN" fordert die JG ein flächendeckendes und kostenloses W-LAN-Netz in ganz Wien und will so dem mobilen Internet-Nutzungsverhalten junger Menschen gerecht werden. Eine Petition an den Gemeinderat soll diese Forderung unterstreichen. Damit können sich junge Wienerinnen und Wiener von Anfang an bei "Free Wien-LAN" beteiligen, und zusätzlich via Facebook dafür voten, dass ihr persönlicher Hotspot Wiens als erstes mit W-LAN ausgestattet wird. Alle VertreterInnen der Medien sind herzlich zu diesem Termin eingeladen!

Auftaktveranstaltung "Free Wien-LAN - get yourself connected" mit Marcus Gremel - JG Wien Vorsitzender:

Datum: 12.04.2013, 14 Uhr

Ort: Stock-im-Eisen-Platz beim Stephansplatz, 1010 Wien

