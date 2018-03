Internationale Produkt-Innovation von LR / "Mind Master - Brain & Body Performance Drink" gegen Stress: Mehr Leistungsfähigkeit - ganzheitlich für Körper und Geist

Ahlen (ots) - Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs

Nachhaltige Neutralisierung nicht krankheitsbedingter Stresssymptome durch Mind Master +++ Mikronährstoffe wirken präventiv und sorgen für mehr körperliche und mentale Energie +++ Einzigartige Zusammensetzung schützt die Körperzellen vor gefährlichen Freien Radikalen und ermöglicht bessere Konzentration +++ In Deutschland hergestellt und von SGS INSTITUT FRESENIUS zertifiziert +++

Die LR Health & Beauty Systems, Marktführer im Direktvertrieb von Nahrungsergänzungsmitteln in Deutschland mit über 25 Jahren Erfahrung in Forschung, Entwicklung und Qualitätssicherung, hat zusammen mit einer Expertengruppe aus Ernährungsspezialisten einen Meilenstein bei der Bekämpfung von nicht krankheitsbedingtem Stress und bei der Steigerung der Leistungsfähigkeit erreicht: Mind Master - Brain & Body Performance Drink. Das Besondere: Körper und Geist werden erstmalig in Kombination positiv angeregt. Für weniger Belastung sorgen zum einen die speziell aufeinander abgestimmten Antioxidantien Resveratrol, Grüner Tee, Chlorophyll, Vitamin E und Selen. Für mehr Leistungskraft von Körper und Geist stehen zum anderen B-Vitamine, Cholin, Eisen, Coenzym 10 und L-Carnitin. Dr. Anke Ertan, Ärztin für Präventivmedizin und Expertin für das Thema Stressbehandlung, erklärt: "Durch die gezielte Einnahme der individuellen Mischung aus Pflanzenstoffen, Vitaminen und Mineralien kann man den Körper auf ideale Weise unterstützen, so dass er Stressfolgen abbauen und gleichzeitig neue Energie produzieren kann. Körper und Geist sind frischer und belastbarer."

Das Phänomen Stress ist heute allgegenwärtig. Der aktuelle Stressreport der Bundesregierung beweist, was viele Menschen täglich erleiden: Fast jeder Zweite klagt über zunehmenden Stress am Arbeitsplatz oder in der Familie. Dabei spielen Alter oder Beruf fast keine Rolle - egal ob beispielsweise Hausfrau, Student oder Berufstätige. Nahezu alle gesellschaftlichen Gruppen empfinden die Belastungen durch den Alltag höher als noch vor zwei Jahren, so die Studie. Fachleute und Mediziner erklären das Phänomen vor allem durch eine Zunahme des oxidativen Stresses. Hierbei ist der Organismus einer enormen Belastung ausgesetzt. "In den immer häufiger vorkommenden Stresssituationen gelingt es unserem Körper nicht mehr, die bei Belastungssituationen natürlich entstehenden Freien Radikale ausreichend zu neutralisieren. Zellen und Zellstrukturen können nachhaltig geschädigt werden, einzelne Zellen absterben. Die Folge:

Die Zelle liefert keine Energie mehr. Müdigkeit, Erschöpfung, Konzentrationsschwäche setzen ein", so Ertan. Doch gerade in Stresssituationen benötigen wir eigentlich mehr Energie als sonst.

Genau hier setzt Mind Master an. Antioxidantien bekämpfen den nicht krankheitsbedingten oxidativen Stress im Körper, Mikronährstoffe liefern zusätzlich neue, frische Energie. Bisher war es oft mühselig, die richtigen Mikronährstoffe und Antioxidantien durch Lebensmittel in der richtigen Dosis aufzunehmen. Zudem greifen viele Menschen "stressbedingt" zu Fertiggerichten oder Süßigkeiten. Die in Deutschland hergestellte und von SGS INSTITUT FRESENIUS zertifizierte Neuheit Mind Master enthält eine optimierte Formulierung von Mikronährstoffen und Antioxidantien, die so genannte "Green Energy Formula", die Freie Radikale neutralisieren, Zellschädigungen reduzieren und die Mitochondrien als Orte der Energieproduktion in den Zellen schützen. Gleichzeitig wird der Energiestoffwechsel im Gehirn und Körper nachhaltig unterstützt. Die LR Experten empfehlen neben der täglichen Anwendung von Mind Master ausreichend Bewegung und Sport.

Der Brain & Body Performance Drink, dessen Wirkung durch interne Studien wissenschaftlich belegt wurde, ist einfach anzuwenden: Für umgerechnet nur 2,39 EUR pro Tag (Verzehrempfehlung pro Tag: 80 ml) kann das Getränk dazu beitragen, die Lebensqualität zurückzubringen, die sich viele stark beanspruchte Menschen in Deutschland wünschen. Das innovative Produkt wird in einer violetten 0,5 Liter Flasche angeboten zu einem Stückpreis von 14,95 Euro (im 5er Set zum 69,95 Euro Vorteilspreis) und kann über zahlreiche LR Vertriebspartner bestellt werden.

Mehr Informationen und den unmittelbaren Kontakt gibt es unter www.lrworld.com im Bereich "Produktvorteile genießen". LR auf Facebook: www.facebook.com/lrworld LR bei Twitter: www.twitter.com/lrworld

Die Pressemitteilung sowie Produkt-Abbildungen finden Sie unter nachstehendem Downloadlink: http://tinyurl.com/clejg8t

Nutzung für Pressezwecke mit Copyright LR Health & Beauty Systems frei. Belegexemplar erbeten.

Über die LR Health & Beauty Systems GmbH:

Die LR Health & Beauty Systems GmbH, eines der größten Direktvertriebsunternehmen Deutschlands im Bereich Pflege- und Schönheitsprodukte, ist in 30 Ländern vertreten und zählt mit rund 1.000 Mitarbeitern und etwa 300.000 selbständigen Vertriebspartnern zu den führenden Branchengrößen. Zu seinen Erfolgssäulen gehören Produkte mit deutschem Qualitätsstandard, ein einzigartiges Autokonzept, ein professionelles Ausbildungs- und Serviceprogramm für Vertriebspartner, ein fairer und transparenter Marketingplan sowie die Kooperation mit Prominenten wie Bruce Willis, Heidi Klum, Karolina Kurkova, Emma Heming-Willis, Michael Schumacher, Boris Becker und Marcus Schenkenberg. LR ist als Mitglied u. a. in folgenden Verbänden organisiert: Verband der Vertriebsfirmen Kosmetischer Erzeugnisse e.V. (VKE), Bundesverband deutscher Industrie- und Handelsunternehmen für Arzneimittel, Reformwaren, Nahrungsergänzungsmittel und Körperpflegemittel e.V. (BDIH), Bundesverband Direktvertrieb Deutschland e.V. (BDD) und dem Europäischen Verband für Direktvertrieb (Seldia).

Rückfragen & Kontakt:

Michael Hoffmann

Director Corporate Communications

Telefon +49 (0) 2382 7060-106

Telefax +49 (0) 2382 7060-179

E-Mail: m.hoffmann @ lrworld.com