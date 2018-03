Aviso: Dritter Kran für Containerterminal im Hafen Wien

Medientermin zur feierlichen Inbetriebnahme am 15. April 2013 Drittgrößter trimodaler Terminal Europas erhöht Kapazität

Wien (OTS) - Am Hafen Wien, der zur Wien Holding gehört, wird weiter ausgebaut. WienCont, der Betreiber des trimodalen Terminals am Standort Hafen Wien, nimmt eine weitere Kranbrücke der neuesten Generation in Betrieb. Insgesamt verfügt das Containerterminal dann über drei leistungsstarke Kräne, die für einen optimalen Containerumschlag sorgen. Die Errichtung der dritten Kranbrücke ist ein weiterer Schritt im Rahmen des Ausbauprogramms des Hafen Wien und WienCont.

Zur feierlichen Inbetriebnahme der dritten Containerkranbrücke sind die VertreterInnen der Medien herzlich eingeladen.

Beim Medientermin mit dabei sind Finanz- und Wirtschaftsstadträtin Vizebürgermeisterin Renate Brauner, Wien Holding-Geschäftsführer Peter Hanke, die WienCont Geschäftsführerin Karin Zipperer sowie Günter Bischof, kaufmännischer Geschäftsführer Hans Künz GmbH.

o Bitte merken Sie vor:

Zeit: Montag, 15. April 2013, 11:00 Uhr





Ort:

Freudenauer Hafenstraße 8-10, 1020 Wien

(Zugang zum Kranterminal)



Wir freuen uns auf Ihr Kommen! Um Anmeldung wird gebeten unter:

kunze@wiencont.com

Hinweis für die Feier:

Wenn Sie mit dem Auto kommen, benützen Sie bitte den Parkplatz vor dem Bürogebäude (Freudenauer Hafenstraße 8-10, 1020 Wien) und danach werden Ihnen die Mitarbeiter den Weg zur Feier zeigen. Die Feier findet im Freien statt.

