Favoriten: Ende der Bilder-Schau "Wiener Stadtrand"

Wien (OTS) - Die Mitte März eröffnete Ausstellung "Der Wiener Stadtrand wie er war" im "Waldmüller-Zentrum" (10., Hasengasse 38) geht jetzt zu Ende: Nur mehr am Dienstag, 9. April, und am Donnerstag, 11. April, sind die Werke von Kurt Philipp, Wiener des Jahrgangs 1928, zu bewundern. Der Künstler präsentiert in der Schau gegenständliche Zeichnungen im Kleinformat aus den 50er- und 60er-Jahren. Besonders reizvoll sind Motive vom Laaerberg und Wienerberg. Ergänzt wird der Bilderreigen durch großformatige abstrahierte Zeichnungen, geschaffen in der Zeit von 1972 bis 1982. Kurt Philipp war Chemigraf und Musiker, der Maler, Zeichner und Kunstbuch-Herausgeber lebt und arbeitet im 10. Bezirk. Veranstalter der Schau im "Waldmüller-Zentrum" ist die Arbeitsgemeinschaft "Kultur 10". Philipps Arbeiten können bei freiem Eintritt am Dienstag und am Donnerstag im Zeitraum von 16.00 bis 18.00 Uhr besichtigt werden. Mehr Informationen: Telefon 0660/464 66 14. E-Mails an das ehrenamtlich agierende ARGE-Team: waldmuellerzentrum @ chello.at. Zuschriften an Kurt Philipp: kunst @ kurtphilipp.at.

Allgemeine Informationen:

o Maler, Zeichner und Kunstbuch-Herausgeber Kurt Philipp: www.kurtphilipp.at o Arbeitsgemeinschaft "Kultur 10" (Kultur-Angebote im "Waldmüller-Zentrum"): www.wien-favoriten.at

