FPÖ-Leyroutz: Sonntag gehört der Familie!

Freiheitliche gegen Sonntagsöffnung für "dayli-Konzern"

Klagenfurt (OTS) - Gegen die Bestrebungen des Konzernes "dayli", ehemals "Schlecker", seine Geschäfte in Kärnten künftig auch an Sonntagen zu öffnen, verwehren sich die Freiheitlichen in Kärnten. Für den Klubobmann des Freiheitlichen Landtagsklubs, Mag. Christian Leyroutz, soll der Sonntag auch künftig den Familien gehören. "Es gibt bereits genug Ausnahmen im touristischen Bereich", so Leyroutz.

"Der Drang zur Gewinnmaximierung um jeden Preis untergräbt den Wert der Familie immer mehr und das wollen wir in keinster Weise unterstützen", so Leyroutz, der auch einen entsprechenden Antrag der Freiheitlichen im Kärntner Landtag ankündigt. Niemandem kann weisgemacht werden, dass die Menschen dadurch mehr einkaufen. Im Gegenteil, der gemeinsame Kuchen würde umverteilt und der Druck auf kleinere Unternehmen würde kräftig steigen, ist sich Leyroutz sicher. "Die Verlierer einer Sonntagsöffnung sind immer hauptsächlich die Frauen und mit ihnen ihre Familien. Daher wollen wir solchen Anliegen eine Absage erteilen, schließt Leyroutz.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Landtagsklub

Landhaus, 9020 Klagenfurt

Tel.: 0463 513 272