SJ-Moitzi: Automatischem Informationsaustausch endlich zustimmen!

Steuerhinterziehung abstellen - Steueroasen trockenlegen. Parteitagsbeschluss muss Richtung vorgeben.

Wien (OTS) - Durch Steuerflucht reicher Privatleute und vermögender Unternehmen entgeht den EU-Staaten jährlich die unglaubliche Summe von 1.000.000.000.000 Euro. "Während der Großteil der Bevölkerung mit seit Jahrzehnten sinkenden Realeinkommen und einer hohen Besteuerung auf den Faktor Arbeit kämpft, können es sich Superreiche richten und parken ihre Vermögen in irgendwelchen Steueroasen. Auch das österreichische Bankgeheimnis erleichtert Steuerhinterziehung und Geldwäsche und gehört daher endlich abgeschafft!", fordert Wolfgang Moitzi, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend Österreich.

Die neuen Enthüllungen um das weltweite Netz von Steueroasen zeigen, dass das Bankgeheimnis durch nichts zu rechtfertigen sei. "Zuletzt wollte die ÖVP sogar einen Gehaltsstriptease bei der Nutzung von Gemeindewohnungen, aber bei jenen Superreichen, die sich durch irgendwelche Steuerkonstrukte vollkommen anonym der Steuer entziehen können, sehen die ÖVP und Fekter keinen Handlungsbedarf. Statt ständig die 'kleinen SparerInnen' argumentativ vorzuschieben, aber eigentlich Politik für Vermögende und Reiche zu betreiben, soll im Bankenbereich endlich für Transparenz gesorgt werden", kritisiert Moitzi die österreichische Blockadehaltung.

Die Sozialistische Jugend fordert schon seit Jahren die Zustimmung zum automatischen Informationsaustausch. Am letzten Bundesparteitag wurde auch ein diesbezüglicher Antrag eingebracht, der deutlich angenommen wurde. "Österreich darf kein Zahnrädchen in der internationalen Geldwäsche und Steuerflucht sein. Die Beschlusslage der SPÖ ist klar und deutlich. Ich erwarte mir, dass die SPÖ auch danach handelt", so Moitzi abschließend, der auch auf die zahlreiche Unterstützung von ExpertInnen in dieser Frage verweist.

