Niederösterreichs Straßen sind heute überwiegend trocken

Kältepol Weitra mit - 7 Grad

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Fahrbahnen der Landesstraßen L und B in Niederösterreich sind heute, Montag, 8. April, überwiegend trocken, im Raum Gaming, Kirchberg an der Pielach, Lilienfeld, Aspang, Ottenschlag und Tulln muss an exponierten Stellen mit Glättebildung gerechnet werden. Die Temperaturen beliefen sich heute in der Früh auf zwischen - 7 Grad in Weitra und + 2 Grad, die in Gloggnitz und Kirchberg an der Pielach gemessen wurden. Im Raum Amstetten und Waidhofen an der Ybbs kommt es abschnittsweise zu Bodennebel mit Sichtweiten zwischen 30 und 70 Metern.

Nähere Informationen: Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Straßenbetrieb, Telefon 02742/9005-60262, e-mail winterdienststelle @ noel.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Niederösterreichische Landesregierung

Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Pressedienst

Tel.: 02742/9005-12174

www.noe.gv.at/nlk