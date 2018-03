Delticom: Komfortabler Räder- und Reifenwechsel im Internet / Kompetente Unterstützung und Orientierung bei der Reifenwahl

Hannover (ots) - Der saisonale Reifen, bzw. Räderwechsel ist nicht selten zeit- und kostenintensiv. Viele Autofahrer wollen jedoch noch vor der Fahrt in die Osterferien das Fahrzeug Frühlings-fit machen. Gut, wenn man dann auf Internet-Angebote von Reifenexperten bauen kann.

In den Online-Reifenshops von Europas führendem Internet-Reifenhändler Delticom, lässt sich nicht nur das eine oder andere Reifen-Schnäppchen ergattern. Besonders vorteilhaft für alle diejenigen, die auch mit ihrer Zeit haushalten müssen: Eine professionelle Montage-Werkstatt in der Nähe* kann online gleich mit ausgewählt werden; hierhin können die frisch bestellten Reifen direkt geliefert werden. "Wir wollen den Kunden ihren Einkauf in unseren Onlineshops so einfach und komfortabel wie möglich machen. Wer möchte sich schon lange mit dem Reifenkauf rumschlagen? Bei uns ist dieses Pflichtprogramm schnell, einfach und sicher erledigt", sagt Philip von Grolman von ReifenDirekt.

Reifenwahl punktgenau und leicht mit dem "DEX"

Viele Verbraucher genießen bereits die Vorzüge eines Reifenkaufs im Internet. Eine große, aber dennoch übersichtliche Auswahl an Reifen und geeigneten Kompletträdern zu fairen Preisen ist nicht nur für kleinere Budgets ausschlaggebend. Online-Reifenkäufer schätzen einen unkomplizierten Bestellablauf ebenso wie eine schnelle und versandkostenfreie ** Lieferung. Schon seit vielen Jahren genießen daher die ReifenDirekt-Shops das Vertrauen von Millionen Kunden. Autofahrer, die jetzt auf der Suche nach Sommer- oder Ganzjahresreifen sind, können hier auf Unterstützung bei der Reifenwahl - auch im Hinblick auf das EU-Reifenlabel, zählen. Reifen-Experte Rainer Binder sagt: "Unser Effizienzklassenindex DEX, hilft dort weiter, wo es Unsicherheiten in Bezug auf das EU-Label gibt. DEX gibt es exklusiv nur in unseren Onlineshops."

Mit dem "DEX" können Reifenkäufer auf einen Blick erkennen, welcher Reifen die Kriterien des neuen EU-Labels - aus Kundensicht - am besten erfüllt. Dazu wurden über 40.000 Kunden der Onlineshops in 15 europäischen Ländern nach ihren Prioritäten befragt. Es galt, die drei Label-Kriterien - Rollwiderstand (Kraftstoffeffizienz), Nasshaftung und externes Rollgeräusch - nach der Relevanz für eigene Reifenkäufe zu gewichten. Das Ergebnis: Mehr als 50% der befragten Verbraucher hält Nasshaftung für die wichtigste Reifen-Eigenschaft, gefolgt von Rollwiderstand; die Bedeutung der Geräuschentwicklung für den Reifenkauf wurde als am wenigsten wichtig eingestuft. In den Onlineshops wird der "DEX" über ein Bewertungssystem mit ein bis fünf Sternen angezeigt. Reifenkäufer haben die Möglichkeit, ihre Reifen auch über diese Suchfunktion auszuwählen.

Weitere Orientierungshilfen rund um Reifen finden Interessenten auch in den Webshops. Ratsuchende finden auf der unabhängigen Verbraucherplattform www.reifentest.com mehr als 350.000 Reifentests von Autofahrern, die die Reifen im Alltag getestet haben.

* Anzahl Servicepartner:

Deutschland > 8.500, Österreich > 700, der Schweiz > 1.700

** ab einer Bestellung von zwei Autoreifen

