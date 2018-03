Jährlich 1.300 Unfälle mit dem Fahrrad auf dem Arbeitsweg

AUVA empfiehlt: Fahrrad auf Verkehrssicherheit überprüfen und vorsichtig beginnen

Wien (OTS) - Der Schneefall ist vorbei, der Frühling hat - spät aber doch - Einzug gehalten. Damit können die Schi im Keller verstaut und das Fahrrad aus seinem Winterschlaf geholt werden. Aber: Radfahren birgt auch ein dementsprechendes Unfallrisiko.

Laut der Statistik der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt ist die Zahl der Fahrradunfälle über die letzten zehn Jahre konstant. Etwa 1.300 Fahrradfahrer verunglücken jährlich auf dem Weg von und zur Arbeit. Am öftesten kommt es dabei zu Verletzungen an Armen und Händen, gefolgt von Verletzungen an den Beinen und am Kopf. Die durchschnittlichen lebenslangen Unfallkosten eines Unfalles mit dem Fahrrad liegen bei etwa 22.000 Euro - das beinhaltet unter anderem Behandlungskosten in den Spitälern oder Ausfallszeiten im Betrieb.

Fahrrad nach dem Winter zum Service

Der Zustand des Fahrrades ist ein wichtiger Aspekt. Dass die Bremsen gut greifen, alle Rückstrahler montiert sind und die Lichtanlage funktioniert, trägt zu einer Verringerung des Unfallrisikos bei. Das Fahrrad sollte daher vor der ersten Ausfahrt einem Service in einer Fachwertstätte unterzogen werden.

Ein Helm kann bei einem Unfall vor schweren Kopfverletzungen schützen. Außerdem sind die Fahrradkünste nach der Winterpause oft eingerostet, es dauert eine Zeit, bis man sich wieder an das Zweirad gewöhnt hat - daher sollte man es in den ersten Wochen etwas langsamer angehen. Und natürlich darf der Radfahrer nicht vergessen, dass er als Verkehrsteilnehmer der Straßenverkehrsordnung unterliegt.

Seit Beginn des Monats gilt außerdem ein Handyverbot für Fahrradfahrer: Wer während der Fahrt telefonieren will, braucht eine Freisprecheinrichtung, ansonsten kann es teuer werden. Wer sich nicht daran hält, muss mit einer Strafe von 50 Euro rechnen.

Über die AUVA:

Bei der AUVA sind rund 4,7 Millionen Personen gesetzlich gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten versichert: 1,2 Millionen Arbeiterinnen und Arbeiter, 1,6 Millionen Angestellte, 450.000 Selbständige sowie 1,4 Millionen SchülerInnen und Studierende. Die AUVA finanziert ihre Aufgaben als soziale Unfallversicherung fast zur Gänze aus Pflichtbeiträgen der Dienstgeber. Prävention ist dabei die vorrangige Kernaufgabe der AUVA, denn die Verhütung von Unfällen und die Vorbeugung von Berufskrankheiten senkt die Kosten für die drei weiteren Unternehmensbereiche Heilbehandlung, Rehabilitation und finanzielle Entschädigung von Unfallopfern am wirksamsten.

