Volksbegehren gegen Kirchenprivilegien stellt Standard-Falschmeldung klar

Wien (OTS) - Viel Zeit für Recherche war da offenbar nicht: Heute gibt es in der Tageszeitung "Der Standard" einen Schwerpunkt zum Volksbegehren gegen Kirchenprivilegien aus kirchlicher Sicht. In der Print-Ausgabe wird getitelt, dass heute - gemeint ist der 8.4.2013 -die Eintragungsfrist zum Volksbegehren beginnt. Das ist unrichtig. Die Unterzeichnungsmöglichkeit beginnt nächste Woche, am 15. April und endet am 22. April.

Du solltst hin gehen! www.kirchen-privilegien.at

