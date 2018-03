FPÖ-Gartelgruber: Wir haben das bessere frauenpolitische Programm

Von Regierungsseite gab es keinerlei Weichenstellung in der Frauenpolitik

Wien (OTS) - "Auch wenn SPÖ und ÖVP jetzt im Wahljahr das Thema Frauen für sich entdecket haben wollen, ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass frauenpolitisch in den letzten Jahren trotz SPÖ geführtem Ministerium kaum etwas weitergegangen ist", so FPÖ-Frauensprecherin NAbg. Carmen Gartelgruber. Außer immer wieder dieselben Worthülsen zu benutzen, die leidige Quotendebatte und sündteure Studien in Auftrag zu geben, seien keinerlei Weichen für echten Reformen in der Frauenpolitik gestellt worden.

Dies zeige sich auch dabei, dass das freiheitliche 8-Punkte-Programm - Gartelgruber hat bereits im Vorjahr einen demensprechenden Antrag verfasst - immer noch in der Schublade liege. "Wir haben nicht nur das bessere Programm sondern auch die richtigen Lösungsansätze", betont die freiheitliche Frauensprecherin und verweist auf die in der aktuellen Broschüre der IFF - Initiative Freiheitliche Frauen -festgehaltenen Positionen etwa zu Wahlfreiheit, Teilzeitarbeit, Berücksichtigung der Kinderbetreuungs- und Pflegezeiten.

"Für echte Reformen ist die jetzige Regierung nicht bereit. Frauenministerin Heinisch-Hosek bedient sich lediglich ideologischer Phrasen", so die Kritik Gartelgrubers an der Regierungsarbeit. "Um die wahren Bedürfnisse der Frauen in Österreich erkennen zu können, sollte man auch mit ihnen Kontakt haben und nicht nur abgehoben von der Regierungsbank mild lächelnd erklären, was ideologisch zu denken ist", umschreibt die FPÖ-Abgeordnete den wenig reformversprechenden Ansatz der SPÖ-Ministerin.

Wichtig sei zudem festzuhalten, dass Frauen nicht nur Frauen wählen sondern die besseren Programme. "HC Strache ist Garant für die besseren Programme alle Teile der Bevölkerung betreffend", hält Gartelgruber abschließend fest.

