Bundespräsident Dr. Fischer gratuliert Univ.Prof. Dr. Streissler zum Geburtstag

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Heinz Fischer hat Univ.Prof. Dr. Erich Streissler zum 80. Geburtstag ein Glückwunschschreiben übermittelt, in dem er dessen bedeutendes Wirken als Nationalökonom würdigt. "Mit Ihren Vorträgen, Vorlesungen und Ihren zahlreichen Publikationen konnten Sie wirtschaftspolitische Zusammenhänge darstellen und haben wesentlich zum guten Ruf der österreichischen Wissenschaft beigetragen", so der Bundespräsident in seinem Schreiben.

