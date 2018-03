Eröffnung der Schau "Die Rotunde" im Bezirksmuseum 2

9.4. bis 30.6.: Bilder, Pläne, Urkunden, Souvenirs, u.a.

Wien (OTS) - Im Bezirksmuseum Leopoldstadt (2., Karmelitergasse 9) gibt es von Dienstag, 9. April, bis Sonntag, 30. Juni, eine neue Sonder-Ausstellung zu sehen. Die Schau "Die Rotunde" wird am Dienstag, 9. April, um 18.30 Uhr, von einem Repräsentanten der "Wiener Messe" eröffnet. An die Historie der "Rotunde" im Prater erinnern Tafeln mit Bildern aus alten Zeiten, Texte und reizvolle Schaustücke, darunter ein Original-Plan des Bauwerks aus 1873, allerlei Souvenirs von der "Weltausstellung" und ein hübscher Beleuchtungskörper im fernöstlichen Stil. Der Zutritt zur Eröffnungsveranstaltung ist frei. "Von der Weltausstellung 1873 bis zum Brand 1937" wird die Geschichte des Gebäudes in der Sonder-Ausstellung eindrucksvoll dokumentiert. Besuchen kann man das Museum jeweils Mittwoch (16.00 bis 18.30 Uhr) und Sonntag (10.00 bis 13.00 Uhr). Der Eintritt ist gratis. Nähere Informationen: Telefon 4000/02 127 (tlw. Anrufbeantworter) und E-Mail bm1020 @ bezirksmuseum.at.

Museumschef Haas: Kuppelbau war ein Wahrzeichen Wiens

Die Sonder-Ausstellung wird seitens der "Wiener Messe Besitz GmbH" unterstützt. Museumsleiter Franz Haas begrüßt die Gäste bei der Eröffnungsveranstaltung am Dienstag. Die Kuratorinnen Gertraud Rothlauf und Luise Rauchenberger sprechen einführende Worte. Die Schau ist in drei Teile gegliedert (Weltausstellung 1873, Errichtung der "Rotunde", spätere Veranstaltungen in dem Bau und Zerstörung durch Brand). Von Porzellan-Andenken an die Weltausstellung bis zum Briefbeschwerer und diversen Urkunden reichen die Exponate. Der ehrenamtlich tätige Museumschef und Bezirkshistoriker Franz Haas unterstreicht die seinerzeitige Bedeutung der "Rotunde": "Der imposante Kuppelbau, errichtet als 'Weltausstellungspalast' im Jahr 1873, war 64 Jahre lang bis zum Brand 1937 ein Wahrzeichen Wiens." Aus diesem Grunde bietet das Museumsteam für alle besonders Wissbegierigen vier Führungen durch die Ausstellung und einen Lichtbilder-Vortrag an. Termine und Programmdetails sind im Internet nachlesbar: www.bezirksmuseum.at. (Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Oskar Enzfelder

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81057

E-Mail: oskar.enzfelder @ wien.gv.at