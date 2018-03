Donaustadt: Meisterklasse-Flötisten im "Kultur-Stadl"

Konzert in Eßling am 10.4. (19.30 Uhr), Eintritt: Spende

Wien (OTS) - Studierende der Meisterklasse von Raphael Leone (Musikuniversität Wien) konzertieren am Mittwoch, 10. April, im "Kultur-Stadl Eßling" (22., Eßlinger Hauptstraße 96). Die aufstrebenden Musiker tragen Kompositionen von Bach, Debussy, Hindemith und anderen Tondichtern vor (Motto: "Von Klassisch bis modern"). Überdies spielen die jungen Künstler ausgewählte Piccolo-Stücke und beweisen den Stellenwert der Piccolo-Flöte als "lyrisches, heiteres und farbiges Solo-Instrument". Werke für sechs Flöten, dargeboten vom Ensemble "Querart", ergänzen den Klangbogen. Alle Flötenarten kommen dem Abend zum Einsatz. Korrepetition: Aries Cacers. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr und ist eine "öffentliche Generalprobe" vor Auftritten der Meisterklasse-Flötisten in Innsbruck und in Bozen. Spenden der Zuhörer nehmen die Talente als Zuschuss zu den Tournee-Kosten gerne entgegen. Der Verein "Kulturfleckerl Eßling" organisiert die Veranstaltung und steht für Auskünfte unter der Rufnummer 06991/80 646 40 zur Verfügung. E-Mails sind an folgende Adresse zu senden: kultur @ kulturfleckerl.at.

o Allgemeine Informationen: Verein "Kulturfleckerl Eßling" (Veranstaltungen im "Kultur-Stadl"): www.kulturfleckerl.at

