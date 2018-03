Einladung zum Pressegespräch: Weniger Verkehr, CO2 und Lärm - Transportbetonbranche präsentiert ihren Beitrag zum Klimaschutz

Wien (OTS) -

Diese Meldung wurde korrigiert Neufassung in Meldung OTS0032 vom 16.04

Der Güteverband Transportbeton (Mitglied des

Betonmarketing Österreich) lädt zum Pressegespräch:

Datum: 16.04.2013, 10.00 Uhr

Ort: Transportbeton GmbH & Co KG, Wildpretstraße 5, 1110 Wien Treffpunkt: dort oder bei der Station U3-Enkplatz (Aufgang Enkplatz -Treffpunkt vor Kirche) um 9.45 Uhr (bitte um Information)

10.00-10.20: Besichtigung Transportbetonwerk im laufenden Betrieb (mit exklusiver Fotogelegenheit!)

10.20-11.00: Präsentation der TU-Wien-Studie: Einsparungspotential der Transportbetonbranche (Pressegespräch mit Vorstellung der TU-Wien-Studie "Technische und ökologische Auswirkungen von Achslasterhöhungen von 4-Achsfahrmischern" und anschließender Diskussion)

Gesprächspartner:

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Ronald Blab (TU Wien, Institut für Verkehrswissenschaften; Verfasser der Studie)

Ing. Peter Neuhofer (Präsident des Güteverbands Transportbeton, Geschäftsführer der Lieferbeton GmbH)

Dkfm. (FH) Hannes Eisner (Geschäftsführer der Transportbeton GmbH & Co KG)

Dipl.-Ing. Christoph Ressler (Geschäftsführer des Güteverbands Transportbeton)

Zum Thema:

An die zehn Millionen Kubikmeter Transportbeton - für Privatbauten wie auch großvolumige Wohnbauten, Gewerbeimmobilien sowie Infrastrukturmaßnahmen - werden jährlich in Österreich benötigt. Dafür sind rund 1,3 Millionen Transportfahrten erforderlich, wovon rund 200.000 Fahrten eingespart werden könnten. Seitens der 4-Achs Fahrmischer ist eine Erhöhung des Transportgewichtes von derzeit 32 Tonnen kein Problem, da diese technisch für bis zu 41 Tonnen gebaut sind. Der Vorschlag der Transportbetonbranche, die Erhöhung des Gesamtgewichtes, könnte nun tatsächlich in Erfüllung gehen. Der positive Effekt, die Reduktion der Fahrten - 15 Prozent weniger Fahrleistung entsprechen rund 7,6 Millionen Kilometer pro Jahr -kommt der Bevölkerung zu Gute. Weniger Fahrten bedeuten weniger Lärm, weniger Staub, weniger Baustellenverkehr und weniger CO2-Ausstoß.

Der Güteverband Transportbeton vereint die

Transportbetonhersteller Österreichs in einer freien Mitgliedschaft. Rund 90 Prozent des in Österreich produzierten Transportbetons werden von den rund 130 Mitgliedsunternehmen des Verbandes in ca. 220 Werken produziert.

Pressegespräch: Weniger Verkehr, CO2 und Lärm - Transportbetonbranche

präsentiert ihren Beitrag zum Klimaschutz



Datum: 16.4.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

Transportbeton GmbH & Co KG

Wildpretstraße 5, 1110 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Rückfragehinweis und Anmeldung:

Dipl.-Ing. Christoph Ressler

Geschäftsführer Güteverband Transportbeton

Wiedner Hauptstraße 63, A-1045 Wien

Tel.: 05 90 900 - 4882, Mobil: 0664 / 54 790 34

ressler @ gvtb.at; www.gvtb.at