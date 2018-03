Sport, Tanz & Fun: Der Girlies Sports Day morgen im Wiener Rathaus

Rund 40 Indoor und Outdoor Stationen zum Ausprobieren

Wien (OTS) - Morgen, Dienstag, 9. April 2013, wird das Wiener Rathaus beim "Girlies Sports Day" bereits zum achten Mal zu Wiens größtem Turnsaal für Mädchen im Alter von 6 bis 19 Jahren. Insgesamt sieben Räume und erstmalig auch der Arkadenhof bieten ab 9:00 Uhr Platz für Indoor und Outdoor Mitmachworkshops sowie Schnupperstationen zum Thema Bewegung, Fitness und Ernährung in altersgerechter Form. Der Eintritt ist frei, es ist keine gesonderte Anmeldung erforderlich.

Utl.: Freude an der Bewegung

Das vielfältige Angebot beim "Girlies Sports Day" gibt einen Einblick in die unzähligen Sportmöglichkeiten in Wien und reicht von Tanz-Workshops, Yoga, einem Fitness-Check und Selbstverteidigung über Ernährungsberatung bis hin zum richtigen Styling. Gemäß dem Motto "Informieren und Ausprobieren" stehen rund 40 verschiedene Stationen für die Mädchen bereit: Ob Zumba, Breakdance, Mädchenfußball, Baseball, Yoga, Badminton oder Slackline, die Mädchen können einfach ausprobieren, was ihnen Spaß macht. Landhockeyfans bzw. die, die es noch werden wollen, kommen mit einem eigenen Hockeyfeld ganz auf ihre Kosten, und Tanzbegeisterte können u.a. einen Latino-Tanzworkshop besuchen. Professionelle BeraterInnen geben Tipps für die perfekte Ernährung und auch zahlreiche Vereine und ProfessionistInnen stellen vor Ort jede Menge Informationen für die jungen Besucherinnen zur Verfügung und unterstützen bei den einzelnen Aktivstationen.

Utl.: Die Stationen auf einen Blick

Festsaal: ASVÖ Wien, Badminton, Bewegung findet Stadt, Cheerleading, Dance 4 Fans - Du bist der Star, Darts, Eishockey, Fitness-Check, Free Running/ Parcours, Fun Tischtennis - WAT, Gaming XP - Sony Wii, Lacrosse/ Intercrosse, MegaCard Wurfwand, Österreichischer Frauenlauf, Rhythmische Gymnastik, Rugby, Sport Stacking, Wiener Gesundheitsförderung, Vielfältiges Bühnenprogramm

Arkadenhof: Baseball, Fußball, Handball, Inlineskaten, Radrennen, Streetsoccer, Tennis

Nordbuffet: Airtrack, Breakdance, Slackline, Sportunion Wien Steinsaal II: Aikido, Fit und Sicher, Kids & Teenie Kickboxen Wappensaal: Feldhockey, Styling

Top 317: Runway

Top 319: Tennis,Yoga

Girlies Sports Day

Wann: Dienstag, 9. April 2013, 9:00 bis 17:00 Uhr

Wo: Wiener Rathaus, Lichtenfelsgasse 2, 1010 Wien

Der Eintritt ist frei!

keine Anmeldung erforderlich

www.bewegungfindetstadt.at

