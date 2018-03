ORF Ö1-Früh und Morgenjournale vom Mo, 8.4.2013

Funkhaus Wien (OTS/Radio) - Frühjournal - 06:00 / Montag, 08.Apr 2013 06:00.00

Wetter - Gunda Schuller

Bankgeheimnis - warum nicht aufgeben? - Barbara Reichmann

Interview Finanzstaatssekretär Schieder zu Bankgeheimnis - Barbara Reichmann

Portugal braucht neues Sparprogramm - Josef Manola

Nordkorea vor neuem Atomtest? - Elisabeth Manas

US-Außenminister Kerry in Istanbul und Jerusalem - Christian Schüller "Scandinavian Star" versenkt? - Christian Huber

H7N9: Virologin zu neuer Vogelgrippe - Ursula Theiretzbacher liest Alexandra Siebenhofer

Nachrichten - Paul Kraker

Moderation: Andrea Maiwald

Morgenjournal - 07:00 / Montag, 08.Apr 2013 07:00.00

Wetter - Gunda Schuller

Pro und contra Bankgeheimnis - Barbara Reichmann

Gespräch mit Finanzstaatsekretär Schieder, SPÖ - Barbara Reichmann Finanzkrise Portugal: Fernsehansprache Regierungschef Coelho - Josef Manola

Börse - Ellen Lemberger

Nordkorea aktuell - Elisabeth Manas

US Aussenminister Kerry in der Türkei (Nahost, Iran..) - Christian Schüller

Mod Putin trifft Merkel in Hannover 2.00 + k

Putin trifft Merkel in Hannover - Johannes Marlovits

20 Jahre Anerkennung der Roma als Volksgruppe (l+k) - Reka Tercza Roma-Tag/ Soroca-Lokalaugenschein - Jutta Schwengsbier

JP-Hinweis : Roma

M.Houellebecq neues Buch - Barbara Schieder

Nachrichten - Paul Kraker

Moderation: Helene Seelmann

Morgenjournal - 08:00 / Montag, 08.Apr 2013 08:00.00

Wetter - Gunda Schuller

Schieder zu Bankgeheimnis - Barbara Reichmann

Nordkorea: Neuer Atomtest? - Jörg Winter

Portugal: Regierung braucht neues Sparprogramm - Josef Manola

Kerrys Türkei- und Nahost-Reise - Christian Schüller

Merkel und Putin in Hannover - Johannes Marlovits

Roma 20 Jahre Anerkennung als Volksgruppe - Barbara Daser "Scandinavian Star" - Christian Huber

Nachrichten - Paul Kraker

Moderation: Hubert Arnim-Ellissen

Regie: Andrea Maiwald

Produktion: Karin Kruder-Klutsch

Rückfragen & Kontakt:

Produktion Ö1-Journale

Tel +431/50101 18447