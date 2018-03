Telepo unterstütztneuen Cloud-basierten Business-Kommunikationsdienst von Tele2

Stockholm (ots/PRNewswire) - Telepo hat bekanntgegeben, dass es den neuen Cloud-basierten Kommunikationsdienst von Tele2 unterstützt, der sich an alle Wirtschaftsbereiche in Schweden richtet.

Die Telepo-Lösung ermöglicht es Tele2, seinen Kunden eine neue Reihe von modernen Dienstleistungen anzubieten. Die Lösung bietet eine konsistente und überlegene Benutzerfreundlichkeit auf allen Geräten, wobei sie mobile Anwendungen und moderne Smartphones mit PCs und Mac-Desktops verbindet.

Anders Langsved, Commercial Director Business von Tele2 in Schweden, sagte: "Wir freuen uns sehr, als erster grosser Betreiber in Schweden unseren Kunden die preisgekrönte Cloud-Kommunikationslösung von Telepo anbieten zu können. Diese Lösung ist eine hervorragende Ergänzung zu unseren Produkten und Dienstleistungen, da sie für die Kunden einfach zu bedienen ist und ihnen als integrierte Gesamtlösung viele grossartige Unternehmensdienstleistungen bietet. Die Tatsache, dass sie Cloud-basiert ist, bedeutet, dass es keine Notwendigkeit für unsere Kunden gibt, sich teure Hardware wie etwa eine neue Nebenstellenanlage zu kaufen."

Patrik Sörqvist, CEO von Telepo, sagte: "Die Zusammenarbeit mit Tele2 stärkt unsere Position auf dem skandinavischen Markt weiter. Wir arbeiten nun mit einem breiteren Spektrum von Partnern zusammen, um ihnen zu helfen, den Durchschnittsumsatz pro Nutzer und die Kundenbindung innerhalb ihres Segments zu verbessern. Letztlich bedeutet dies, dass eine schnell wachsende Anzahl von Unternehmen von den Telepo-unterstützten Lösungen profitieren wird."

Der Ansatz der Telepo-Software zeichnet sich in Bereichen aus, die für den Einsatz der Cloud bedeutend sind - zum Beispiel bei der Mandantenfähigkeit, der überlegenen Benutzerfreundlichkeit und der Mobilität. Die Lösung ermöglicht es kommerziellen Anwendern, an jedem beliebigen Ort und von jedem beliebigen Gerät aus nach Belieben zu kommunizieren und auf vielfältige Funktionen zuzugreifen. Die integrierten Multi-Tier-Selbstbedienungsportale von Telepo für Service-Provider-Administratoren sowie Administratoren und Anwender in Unternehmen verwalten die Lösung vollständig, so dass sie sich im Laufe der Zeit auf allen Ebenen weiterentwickeln kann.

Über Telepo

Telepo ist ein innovativer Software-Anbieter, der es Service-Providern jeder Art ermöglicht, fortschrittliche Unternehmenskommunikation als Dienstleistung unter ihren eigenen Markennamen anzubieten. Die Lösung hilft Service-Providern, ihren Umsatz, die Kundenbindung und ihre Gewinnspanne zu steigern, indem sie es Unternehmen ermöglicht, die Art und Weise ihrer Kommunikation zu transformieren. Telepo AB ist ein Privatunternehmen mit Hauptsitz in Stockholm, Schweden.

