Swiss Life Select startet mit hochwertigem Financial Planning in Österreich

Angekündigter Markenwechsel von AWD zu Swiss Life Select wird vollzogen.

Neue Qualitäts-Marke für erstklassiges Beratungsangebot in Finanzfragen wird in Österreich etabliert.

Swiss Life Select hält am bewährten ?Best Select?-Ansatz fest, der für die Kunden Freiheit in der Produktauswahl bedeutet.

Fokus auf Qualität der Ausbildung der Beraterinnen und Berater.

Swiss Life hat im November 2012 bekanntgegeben, dass die Vertriebsgesellschaften, die bisher unter der Marke AWD tätig waren, künftig unter der Marke "Swiss Life Select" auftreten werden, um die Neuausrichtung in den Ländern zu fördern. Vor diesem Hintergrund wurde in Österreich in den vergangenen Wochen der gesamte Marktauftritt von AWD auf Swiss Life Select umgestellt: Sämtliche Materialien und Beratungsunterlagen, Beschriftungen und die Online-Präsenz (www.swisslife-select.at) erscheinen neu im Swiss Life-Kleid.

Best-Select Prinzip bleibt Kernkompetenz

Wesentliche Eckpfeiler des Geschäftsmodells von Swiss Life Select bilden der ganzheitliche Betreuungsansatz, die standardisierte Beratung und die offene Produktarchitektur. "So bieten wir unseren Kundinnen und Kunden Financial Planning auf höchstem Niveau." freuen sich die beiden Geschäftsführer von Swiss Life Select, Eric Samuiloff und Christoph Obererlacher. "Mit "Swiss Life Select" etablieren wir eine Qualitäts-Marke für ein erstklassiges Beratungsangebot in Finanzfragen am österreichischen Markt."

Das bewährte Geschäftsmodell des Best-Select ist und bleibt Kernkompetenz von Swiss Life Select. Mithilfe dieses Konzeptes wird das Unternehmen neben der ganzheitlichen Beratung eine umfassende Auswahl von Lösungen, die auf die individuellen Kundenbedürfnisse abgestimmt werden, anbieten können. Die Beraterinnen und Berater von Swiss Life Select werden Zugriff auf ein breites Produkt-Portfolio führender Banken, Versicherungen, Bausparkassen, Investmenthäuser und weiterer Anbieter haben.

Persönliche Finanzstrategie

Swiss Life Select konzentriert sich in der Kundenberatung auf "Financial Planning". Jeder Kunde soll eine Persönliche Finanzstrategie (PFS) erhalten. In dieser wird die finanzielle Situation des Kunden detailliert ausgewertet. Auf Basis dieses modernen Analyse-Tools bieten die Berater von Swiss Life Select ganzheitliche Finanzplanung.

Fokus auf Ausbildungsqualität

Swiss Life Select setzt auf hohes Niveau in der Ausbildung der Beraterinnen und Berater. In der unternehmenseigenen Ausbildungsakademie absolviert jeder neue Berater eine intensive Fach- und Grundausbildung. Swiss Life Select stellt sich allen Qualitätsanforderungen und setzt beispielsweise als Vorreiter am österreichischen Markt die erhöhten Ausbildungsanforderungen an den neuen Wertpapiervermittler konsequent um.

S chon heute sind mehr als 90% des Beraterteams gewerbliche Vermögensberater - und davon knapp die Hälfte bereits Versicherungsmakler, und rund 10% akademische Finanzdienstleister. "Künftig wollen wir das Berufsbild in Österreich prägen. Wir haben unser Geschäftsmodell in den letzten Jahren konsequent weiterentwickelt. So haben wir beispielsweise organisatorisch von vier auf zwei Führungsebenen reduziert." unterstreicht Eric Samuiloff den Qualitätsfokus von Swiss Life Select. "Der Markenwechsel wird deshalb auch helfen, die Stärken von Swiss Life Select besser im österreichischen Markt zu positionieren."

Infos zu Swiss Life

Swiss Life wurde im Jahr 1857 als "Schweizerische Rentenanstalt" gegründet und zählt seit mehr als 150 Jahren zu den Big Playern im Lebensversicherungsgeschäft. Heute ist die Swiss Life-Gruppe ein führender europäischer Anbieter von umfassenden Vorsorge- und Finanzlösungen. Im europäischen Lebensversicherungsmarkt rangiert Swiss Life unter den Top Ten.

Über eine Million Kunden in der Schweiz und ebenso viele im übrigen Europa vertrauen Swiss Life ihre Vorsorge an. Die Swiss Life-Gruppebeschäftigt insgesamt rund 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zählt 4.600 lizenzierte Berater.

In Österreich sind rund 400 Beraterinnen und Berater an 30 Standorten für Swiss Life Select tätig. In der Wiener Zentrale von Swiss Life Select sorgen über 90 Beschäftigte für den reibungslosen Ablauf der Back-Office-Aufgaben.

