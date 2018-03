Turkcell und die Vereinten Nationen werden Technologiepartner

Istanbul (ots/PRNewswire) - UN loben das Katastrophenmanagement von Turkcell beim Erdbeben in Van

Turkcell ,, das führende Kommunikations- und Technologieunternehmen der Türkei, wurde im Rahmen der Veranstaltung "Innovation and Resilience in Corporate Response to Disaster" [Innovation und Belastbarkeit in der Reaktion von Unternehmen auf Katastrophen] im UN-Hauptsitz in New York aufgrund seines einzigartigen Netzwerks und seiner innovativen Anwendungen zum Technologiepartner der Vereinten Nationen ernannt. Wegen seiner Netzwerkinitiativen, der Differenzierung durch innovative Technologie und den engagierten Bemühungen seiner Mitarbeiter in den entscheidenden Stunden nach dem Erdbeben in der osttürkischen Stadt Van im Jahr 2011 wurde Turkcell weltweit als Modellprojekt präsentiert. Darüber hinaus wurde die SMS-Kampagne "Turkey's Money-Box", die Turkcell mit Unterstützung des Bildungsministeriums und der Turkish Education Foundation (TEV) ins Leben gerufen hatte, im Rahmen der Veranstaltung als Musterbeispiel dargestellt.

Die Veranstaltung "Innovation and Resilience in Corporate Response to Disaster" wurde unter dem Leitmotiv organisiert, dass sich die Folgen von Naturkatastrophen durch die Möglichkeiten mobiler Technologien abmildern lassen. Zu den Teilnehmern gehörten Rebeca Grynspan, UN-Untergeneralsekretärin und beigeordnete Administratorin des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen UNDP, Cihan Sultanoglu, beigeordnete Generalsekretärin des UNDP, Jordan Ryan, Leiter des Büros für Krisenvermeidung und Wiederaufbau des UNDP, Prof. Dr. Omer Dincer, ehemaliger Bildungsminister, Yildiz Gunay, Geschäftsführer der Turkish Education Foundation und Sureyya Ciliv, CEO von Turkcell.

Ciliv betonte die Bedeutung von Einsatzbereitschaft, Entschlossenheit und Schnelligkeit in der Krise sowie von technologischer Flexibilität und erläuterte, wie Turkcell Technologie und Innovation eingesetzt hatte, um in den massgeblichen ersten 72 Stunden nach dem Erdbeben von Van Menschenleben zu retten. Er erklärte ausserdem, dass das Netzwerk von Turkcell grösstenteils einsatzfähig und stabil war, und zwar aufgrund seines technischen Aufbaus sowie der Vorbereitungen, die bereits im Vorfeld der Katastrophe getroffen worden waren, und sagte weiter: "Unsere zerstörten Basislager konnten den normalen Betrieb innerhalb weniger Stunden wieder aufnehmen. Nachdem wir erkannt hatten, dass einige unter Geröll eingeschlossene Opfer Textnachrichten an die Notrufnummer 112 sandten, statt sie anzurufen, gelang es unseren Technikern in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Seetransport und Kommunikation innerhalb kurzer Zeit, diese SMS in Notrufe umzuwandeln und dadurch Leben zu retten." Als die Stadt Van dann von einem zweiten Erdbeben erschüttert wurde und auf eine dauerhafte Lösungen angewiesen war, kam es laut Ciliv zur Einrichtung von Money-Box. "Wir haben nicht nur 5 Millionen TRY gespendet, sondern auch anderen Unternehmen und Privatpersonen die Möglichkeit gegeben, über eine transparente Kampagne Hilfe zu leisten, die sie online verfolgen konnten, um konkrete Ergebnisse zu sehen. Durch das Vertrauen, das die Türkei in Turkcell und TEV setzt, konnten wir einen Lehrercampus für 192 Personen und einen Schlafsaal für 132 Oberschüler einrichten, was unsere Zielvorgaben weit übertraf. Zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in der Region haben wir ausserdem ein Call Center in Ercis aufgebaut, in dem 50 % der Mitarbeiter Menschen mit Behinderungen sind. Wir fühlen uns geehrt, weltweit als beispielhaftes Unternehmen vorgestellt zu werden und zum Technologiepartner des UNDP ernannt worden zu sein."

Die beigeordnete Administratorin des UNDP Rebeca Grynspan lobte Turkcells Initiativen nach dem Erdbeben von Van und sagte: "In Ländern, die anfällig für Katastrophen oder Konflikte sind, kann der rasche Austausch von Informationen über Präventivmassnahmen Leben und Eigentum retten. Die mobile Technologie ermöglicht es den Bürgern, miteinander und mit Behörden in Verbindung zu treten und so in Krisenzeiten entscheidende Informationen auszutauschen."

Die Bildungskampagne "Turkey's Money-Box" wurde im November 2012 bei den IPRA Golden Global Awards mit dem "UN Elite Award" ausgezeichnet.

ÜBER TURKCELL

Turkcell ist mit 35,1 Mio. Vertragskunden (Stand 31, Dezember 2012) das führende Kommunikations- und Technologieunternehmen in der Türkei. Turkcell ist ein führendes regionales Unternehmen. Es ist mit ca. 69,2 Millionen Abonnenten (Stand 31. Dezember 2012) Marktführer in fünf der neun Länder, in denen es aktiv ist. Das Unternehmen gehört zu den ersten Betreibern weltweit, die HSPA+ eingeführt haben. Es hat mit der Dual Carrier-Technologie eine Geschwindigkeit von 43,2 Mbit/s erreicht und arbeitet stetig daran, seinen Kunden in naher Zukunft die neueste Technologie mit bis zu 84 Mbit/s anbieten zu können. Turkcell Superonline, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von Turkcell, ist das einzige Telekommunikationsunternehmen, das türkischen Haushalten Internetverbindungen mit Geschwindigkeiten von bis zu 1.000 Mbit/s bietet. Die Bevölkerungsabdeckung des Unternehmens beträgt 99,17 % im 3G- und 84,02 % im 2G-Netz. Turkcell meldete mit Stand 31. Dezember 2012 einen Nettoumsatz von 10,5 Mrd. TRY (5,9 Mrd. USD), mit Gesamtaktiva im Wert von 18,7 Mrd. TRY (10,5 Mrd. USD). Das Unternehmen wird seit Juli 2000 an NYSE und ISE gehandelt und ist das einzige an der NYSE notierte Unternehmen in der Türkei. Read more at http://www.turkcell.com.tr

