TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Eine Frage der Glaubwürdigkeit", von Mario Zenhäusern

Ausgabe vom 8. April 2013

Innsbruck (OTS) - Österreich wird das Bankgeheimnis lockern müssen. Das ist kein Anschlag auf heimische Sparer, sondern ein überfälliges Zeichen der Solidarität im Kampf gegen die Netzwerke der internationalen Finanzverbrecher.

Die Tage des österreichischen Bankgeheimnisses sind gezählt. Nachdem jetzt auch der Luxemburgische Finanzminister Luc Frieden eine "verstärkte Zusammenarbeit mit den ausländischen Behörden" ankündigt, steht die heimische Regierung plötzlich allein auf weiter Flur. Zumindest innerhalb der Europäischen Union. Außerhalb der Gemeinschaft versuchen lediglich die Schweiz und Liechtenstein, den Zugriff auf Bankdaten zumindest teilweise abzublocken. Aber auch in der Eidgenossenschaft ist der Schutz der Konten bereits löchrig wie der Käse aus dem Emmental, und in Liechtenstein hat nicht zuletzt der Fall Grasser gezeigt, dass sensible Daten nicht außerhalb jeder Reichweite sind.

Es ist so gut wie ausgeschlossen, dass Österreich dem Druck von außen - immerhin verlangen nicht nur die EU, sondern auch die OECD und die USA Gesetzesänderungen, die letztlich zum Fall des Bankgeheimnisses führen - noch lange standhält. Zwar halten Finanzministerin Maria Fekter und ihr Parteikollege, VP-Generalsekretär Johannes Rauch, noch eisern an ihrer ablehnenden Haltung fest. Die ÖVP sei den Österreichern im Wort, die ihre Daten und Konten geschützt wissen wollen, ließ Rauch noch am Samstag wissen. Angesichts der jüngsten Enthüllungen in Sachen Steuerhinterziehung und Schwarzgeldtransaktion - Stichwort Offshore-Leaks - gerät aber auch die ÖVP unter Zugzwang. Wer glaubhaft gegen die internationalen Finanztricksereien auftreten und deren Hintermänner aktiv bekämpfen will, darf nicht gleichzeitig im eigenen Land Sperrbezirke aufrechterhalten und den Informationsaustausch über steuerliche Vorgänge bzw. Zinseinkünfte behindern. Das ist keine Frage der Ideologie oder der Parteiräson, sondern eine der internationalen Solidarität im Kampf gegen die Netzwerke der Finanzverbrecher.

Jetzt geht es darum, in den Verhandlungen den bestmöglichen Kompromiss zu schaffen. Es muss gelingen, die ausländischen Steuertrickser herauszufischen, die das heimische Bankgeheimnis für ihren finanziellen Vorteil und zum Schaden ihrer jeweiligen Heimatländer ausnützen. Österreich wird zumindest so viel zulassen müssen, wie nötig ist, um den Erfolg dieser Ermittlungen nicht zu gefährden. Gleichzeitig müssen die Verantwortlichen alles unternehmen, um die heimischen Sparer zu schützen. Die haben bisher mit Recht darauf vertraut, dass ihr Geld sicher ist. Was passiert, wenn an diesem Gefüge zu fest geschraubt wird, hat die ganze Welt in den letzten Wochen auf Zypern gesehen.

Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung, Chefredaktion , Tel.: 05 04 03 DW 610