Neues Volksblatt: "Kostenfaktor" (von Markus Ebert)

Ausgabe vom 8. April 2013

Linz (OTS) - Wenn es um ihre Klientel geht, sind die Pensionistenvertreter Andreas Khol und Karl Blecha nie um ein kräftiges Wort verlegen. Khol lässt jetzt vorrechnen, warum man die Pensionisten keinesfalls als "Kostenfaktor" bezeichnen dürfe und warum endlich Schluss sein müsse mit dem "übertriebenen Alarmismus bezüglich der Pensionskosten". Natürlich kann es ein Interessenvertreter nicht unwidersprochen hinnehmen, wenn seine Gruppe gleichsam als budgetäre Belastung dargestellt wird; erstens gab es vor dem Ruhestand ein Arbeitsleben, woraus zweitens schlicht und einfach wohlerworbene Rechte resultieren.

Dass auch Pensionisten ein Auskommen mit ihrem Einkommen haben müssen ist klar. Das Problem - das man den Menschen im Ruhestand aber nicht anlasten darf - ist, dass der Schritt in die Pension in der Regel immer noch zu früh erfolgt. Das Regelpensionsalter ist die Ausnahme, und solange das so ist, wird es die Pensionsdebatte geben. Eine "Kultur der älteren Arbeitnehmer" jedenfalls gibt es in Österreich nicht wirklich, ab einem gewissen Alter sind Arbeitnehmer häufig ein unerwünschter Kostenfaktor. Das Schließen der Schlupflöcher in Richtung vorzeitigem Pensionsantritt ist das eine; das andere ist und bleibt es aber, auch jenen Arbeit bieten zu können, die sich im Herbst des Berufslebens befinden. Hier muss etwas weitergehen, damit sich das Gerede vom "Kostenfaktor Pensionist" aufhört.

