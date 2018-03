GPA-djp-Katzian: Mehr Verteilungsgerechtigkeit durch Arbeitszeitverkürzung

Sechste Urlaubswoche auch um Benachteiligung von Frauen zu bremsen

Wien (OTS/ÖGB) - "In einem sind sich fast alle Reaktionen auf die heutigen Aussagen von AK-Präsident Kaske einig, nämlich darin, dass Österreichs ArbeitnehmerInnen hart und fleißig arbeiten. Ein Grund mehr, sich mit vereinten Kräften für eine Verkürzung der Arbeitszeit einzusetzen", fordert Wolfgang Katzian, Vorsitzender der Gewerkschaft Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp). Die durchschnittliche Arbeitszeit der ÖsterreicherInnen liegt mit 43 Stunden deutlich über der gesetzlich und kollektivvertraglich vorgeschriebenen Arbeitszeit, mit 300 Millionen jährlich geleisteten Überstunden sind die ÖsterreicherInnen sogar WeltmeisterInnen, bekommen ihre Leistung aber nicht immer entlohnt: "Fast ein Viertel der geleisteten Überstunden wird nicht bezahlt", erinnert Katzian.

Ein Hebel, den man schnell ansetzen könnte, um die jährliche Arbeitszeit zu verkürzen, wäre die Einführung einer sechsten Urlaubswoche, wie sie auch AK-Präsident Kaske heute in der ORF-"Pressestunde" gefordert habe, so Katzian weiter. Die derzeit geltenden Urlaubsregelungen, die eine sechste Urlaubswoche erst nach 25 Jahren Zugehörigkeit zum selben Unternehmen ermöglichen, seien nicht mehr zeitgemäß und würden vor allem Frauen benachteiligen: "Vor allem im Handel und im Sozialbereich, beides Branchen mit hohem Frauenanteil, ist die Fluktuation groß - Frauen, die meistens auch viel unbezahlte Haushalts- und Erziehungsarbeit leisten, erreichen so gut wie nie die sechste Urlaubswoche", so Katzian. Daher sei die Ausdehnung des Anspruchs auf eine sechste Urlaubswoche auch vom Standpunkt der Gleichbehandlung notwendig, fordert Katzian abschließend: "Unser Ziel bleibt klar: Lebensqualität und Erholungszeiträume für ArbeitnehmerInnen verbessern, dazu gehört eine sechste Urlaubswoche. Mehr Verteilungsgerechtigkeit durch Arbeitszeitverkürzung!"

