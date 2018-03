ÖGB: Mehr Gerechtigkeit im Steuersystem und Arbeitswelt

Arbeit fairteilen, Vermögen gerecht besteuern

Wien (OTS/ÖGB) - "Wir brauchen dringend gerechte Verteilung in vielen Bereichen: im Steuersystem, bei den Arbeitszeiten, bei den Einkommen", sagt ÖGB-Präsident Erich Foglar. "Mit der Einführung der Finanztransaktionssteuer in elf Staaten der EU ist ein wichtiger Schritt in Richtung Verteilungsgerechtigkeit gelungen, ÖGB und AK haben Seite an Seite dafür gekämpft. Auch in Österreich ist einiges geschafft - aber es gibt noch sehr viel Potenzial." Vermögensbesteuerung oder Erbschaftssteuer, wie sie von AK-Präsident Rudolf Kaske in der ORF Pressestunde angeführt wurden, stünden auch auf der Agenda des ÖGB ganz oben.



Die auch heute wieder vom AK-Präsidenten angeführte ungleiche Verteilung in Österreich - die Reichsten 5 Prozent würden über 45 Prozent des Vermögens verfügen - müsse endlich angegangen werden. "Die ArbeitnehmerInnen haben keinen Gestaltungsspielraum was das Bezahlen von Steuern und Abgaben betrifft, sie finanzieren mit ihren Einkommen den Sozialstaat", sagt Foglar. "Und die wenigen Reichen, die von einem funktionierenden Sozialstaat in hohem Ausmaß profitieren, tragen viel zu wenig bei. Diese Schieflage werden ÖGB und AK auch weiterhin gemeinsam angehen."



Auch bei dergerechteren Verteilung von Arbeit seien sich ÖGB und AK einig. Foglar: "Sowohl der Abbau von Überstunden - 300 Millionen wurden 2012 geleistet, als auch die leichtere Erreichbarkeit der sechsten Urlaubswoche sind taugliche Mittel, um Arbeitsplätze zu schaffen, um die Gesundheit der ArbeitnehmerInnen zu verbessern und auch wenn es darum geht, das faktische Pensionsantrittsalter zu erhöhen."



ÖGB und AK hätten gemeinsam im Jänner 2012 im Vorfeld der Budgetkonsolidierung Vorschläge für einen sozial gerechteren Schuldenabbau gemacht, vieles davon sei von der Bundesregierung aufgegriffen worden, allem voran die Prämisse, dass nicht nur ausgabenseitig gespart werden dürfe. Foglar: "ÖGB und AK zeigen immer wieder, dass sie konstruktive Vorschläge machen, die von der Politik auch aufgegriffen und umgesetzt werden. Diese starke Position werden wir auch mit dem neuen AK-Präsidenten Rudolf Kaske fortführen, denn gerade in krisenhaften Zeiten brauchen ArbeitnehmerInnen starke Partner an ihrer Seite."



Der ÖGB fordert unter anderem:

Wiedereinführung einer Erbschafts- und Schenkungssteuer ab 150.000 Euro als Mitfinanzierung zum Pflegefonds und Wiedereinführung einer Vermögensteuer ab einem Reinvermögen von 700.000 Euro.

Abschaffung des Unternehmenssteuerdumpings in der EU - es muss eine Mindest-Köst von 25 Prozent geben.

Steuerbetrug und Steuerhinterziehung müssen konsequenter bekämpft werden.

Leichtere Erreichbarkeit der sechsten Urlaubswoche

Unternehmen, die Überstunden verlangen, sollen einen Euro zusätzlich pro Überstunde zahlen, der zur Hälfte an das AMS und zur Hälfte ins Gesundheitssystem fließt.

