Industrie: Zusätzliche Belastung des "Faktors Arbeit" wäre absolute Themenverfehlung

Industriellenvereinigung zu AK: Faktor Arbeit entlasten - Unternehmen und Menschen nicht zusätzlich besteuern - Nein zur Vermögensteuer - Mehr Flexibilität bei Arbeitszeit entscheidend

Wien (OTS/PdI) - "Es ist wichtig und richtig, dass Maßnahmen zur weiteren Stärkung der Beschäftigung und des österreichischen Arbeitsmarktes gesetzt werden. Ein völlig falscher Weg ist aber, den Faktor Arbeit zusätzlich zu belasten", so die Industriellenvereinigung (IV) zur heutigen Pressestunde mit Rudolf Kaske, Präsident der Arbeiterkammer. Immerhin habe auch die AK in der Vergangenheit wiederholt und zu Recht darauf hingewiesen, dass der "Faktor Arbeit" dringen entlastet gehöre - entsprechende Forderungen in die Gegenrichtung seien daher "völlig unverständlich". Die Ideen Unternehmen durch neue Steuern zu belasten konterkarieren die aktuellen Herausforderungen und die konjunkturell angespannte Wettbewerbssituation in Österreich und Europa. Österreich braucht vielmehr eine deutliche Reduktion der Steuer- und Abgabenlast und flexible Rahmenbedingungen am Arbeitsmarkt und nicht neuerliche Belastungen", betonte die IV.

Ein klares Nein kommt von der Industrie zu einer Vermögenssubstanzbesteuerung. Die obersten 10 Prozent der Lohnsteuerpflichtigen tragen mit 51,2 Prozent bereits mehr als die Hälfte des Lohnsteueraufkommens. Die immer wiederkehrende Forderung Besserverdiener stärker zu besteuern, seien ebenso entbehrlich wie gefährlich: "Österreich ist bereits ein massiv umverteilendes Höchststeuerland. Durch die Einführung einer Vermögensteuer würde Einkommen und Besitz doppelt besteuert", sagte die IV: "Vermögen ist nichts anderes als erarbeitetes und erspartes Einkommen, das bereits einmal einkommensteuermäßig erfasst wurde. Eine Vermögensteuer auf bestehende Substanz würde demnach bereits Besteuertes nochmals besteuern. Vermögensteuern haben Enteignungscharakter. Worin besteht hier die Gerechtigkeit? Darüber hinaus würde die Einführung einer Vermögensteuer, die substanzielle Volumina generieren soll, den breiten Mittelstand treffen." Darüber hinaus zeige ein Ländervergleich, dass die Höhe der Vermögensteuern mit einer ausgeglichenen Einkommensverteilung nichts zu tun habe. "Das Gegenteil ist der Fall. In Ländern mit niedrigen Vermögensteuern ist der Wohlstand gleichmäßiger verteilt, als in Staaten wie Großbritannien, USA und Kanada, die relativ hohe Vermögensteuern haben. Diese Länder weisen viel größere Einkommensungleichheiten auf", so die IV.

Die Diskussion über eine 6 Urlaubswoche schade ausschließlich dem Wirtschaftsstandort Österreich und somit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. "Wenn Arbeit nicht mehr finanzierbar ist, werden die Unternehmen in andere Länder abwandern. Eine sechste Urlaubswoche ist nichts anderes als die Forderung nach einer Arbeitszeitverkürzung mit vollem Lohnausgleich, was für die Wettbewerbsfähigkeit und die Beschäftigung in Österreich massiv kontraproduktiv wäre", betonte die IV. Im europäischen Vergleich liegt Österreich mit 25 gesetzlichen Urlaubstagen pro Jahr im Spitzenfeld, wobei der erhöhte Urlaubsanspruch bei langer Betriebszugehörigkeit noch gar nicht berücksichtigt ist. Im EU-Schnitt werden 21,5 Tage gewährt. Auch bei den gesetzlichen Feiertagen liegt Österreich mit 13 Tagen im Spitzenfeld, EU-Schnitt sind hier 10,5 Tage. Auch die Forderung nach einer Arbeitsmarktabgabe pro geleisteter Überstunde würde die Lohnnebenkosten weiter erhöhen und als "Flexibilitätssteuer" wirken -"Flexibilität ist aber im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit unverzichtbar", betonte die IV. "Die Umrechnung von Überstunden in zusätzliche Arbeitsplätze funktioniert nicht. Notwendig ist vielmehr ein flexibler Arbeitszeitrahmen, der eine entsprechende Reaktion auf Auslastungsschwankungen ermöglicht. Und das ist nicht nur im Interesse der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer profitieren davon."

