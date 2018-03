Papst erinnert an "Sonntag der Barmherzigkeit"

Franziskus bei Regina-Coeli-Gebet: Wahrer Frieden nur durch Erfahrung der Barmherzigkeit Gottes möglich

Vatikanstadt, 07.04.13 (KAP) Papst Franziskus hat die Christen aufgerufen, sich mutiger in der Öffentlichkeit zu ihrem Glauben zu bekennen. "Wir dürfen keine Angst haben, Christen zu sein und als Christen zu leben", forderte der Papst am Sonntag vor mehr als 100.000 Menschen beim Regina-Coeli-Gebet auf dem Petersplatz. Er erinnerte auch an den weltweit begangenen "Sonntag der Barmherzigkeit".

"Auch wir sollten mehr Mut haben, den Glauben an den auferstandenen Christus zu bezeugen", so Franziskus. Die Kirche habe den Auftrag, ein "Reich der Liebe" wachsen zu lassen und "Frieden in die Herzen" zu säen. Dies müsse sich auch auf die menschlichen Beziehungen, die Gesellschaft und die Institutionen auswirken.

Franziskus verwies auf das Beispiel der Apostel. Ebenso wie diesen vertreibe der Geist des auferstandenen Christus auch heute den Gläubigen die Angst, ihren Glauben zu verkünden.

Zugleich hob der Papst hervor, dass wahrer Frieden nur durch die Erfahrung der Barmherzigkeit Gottes einkehren könne. Er sei möglich, weil die Liebe Gottes über das Böse gesiegt habe.

Der Papst verwies auf den "Sonntag der Göttlichen Barmherzigkeit", den die katholische Kirche am Sonntag beging. Er erinnerte auch, dass dieses Fest von Johannes Paul II. eingeführt wurde, und dass der 2011 seliggesprochene polnische Papst am Vorabend des "Sonntags der Barmherzigkeit" des Jahres 2005 gestorben ist.

