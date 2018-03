BZÖ-Dolinschek: Kaske soll die rosarote parteipolitische Brille abnehmen und sich der Realität stellen!

Wien (OTS) - Wenn der neue AK-Präsident Kaske mit stolzgeschwellter Brust darauf verweist, dass Österreich ja "Europameister in der Vermeidung von Arbeitslosigkeit" sei, ist das schlicht eine Verhöhnung", empörte sich BZÖ-Arbeitnehmersprecher Abg. Sigisbert Dolinschek nach dem heutigen Auftritt Kaskes in der ORF-Pressestunde.

"Kaske soll die Welt weniger durch die rosarote parteipolitische Brille betrachten. Dann würde er nämlich auch wahrnehmen, dass wir in Österreich mit einer Rekordarbeitslosigkeit zu kämpfen haben, viele arbeitende Menschen mit ihrem Einkommen kein Auskommen mehr finden und sich das tägliche Leben nicht mehr leisten können, weil sie immer mehr Steuern und Abgaben zahlen müssen," so Dolinschek und weiter:

"Eigene Ideen und Lösungsvorschläge dazu lässt der AK-Präsident allerdings schmerzlich vermissen, stattdessen propagiert er - ganz auf Parteilinie - neue Belastungen für den Mittelstand durch die Einführung von Vermögenssteuern. Wir brauchen jetzt eine Steuersenkung, gekoppelt mit Einsparungen und Reformen am System, und keine populistischen Forderungen nach noch höheren Steuern, die dem Wirtschaftsstandort schaden und Arbeitsplätze gefährden", unterstrich Dolinschek.

