Csörgits: Wer arbeitet, braucht Erholung

Reduktion von Überstunden und mehr Urlaub schaffen Arbeitsplätze

Wien (OTS/SK) - "Arbeit muss gerechter verteilt werden. Es kann nicht angehen, dass österreichische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Jahr etwa 300 Millionen Überstunden machen müssen, wenn es gleichzeitig neuer Arbeitsplätze bedarf", unterstreicht SPÖ-Sozialsprecherin Renate Csörgits die Aussagen von AK-Präsident Rudolf Kaske in der heutigen ORF-"Pressestunde". "Statt Beschäftige mit Überstunden zu überhäufen, könnten 40.000 neue Arbeitsplätze entstehen. Das gilt es, in Angriff zu nehmen", so Csörgits.****

Angesichts der Tatsache, dass beinahe 90 Prozent aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über hohen Leistungsdruck klagen, liegt es auf der Hand, das Überstunden-Aufkommen in Österreich zu senken. Das bedeutet für Csörgits auch, dass Beschäftigten mehr Urlaub zugestanden werden muss. "Wer arbeitet, braucht auch genügend Erholung. Mit einer zusätzlichen Urlaubswoche ab 25 Dienstjahren kann einerseits die Zufriedenheit und körperliche Gesundheit von Beschäftigen gefördert werden, zum anderen können auch dadurch neue Arbeitsplätze geschaffen werden." (Schluss) kg

