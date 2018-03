FA-Rösch: Brandstifter Kaske hat rote Kreide geschluckt!

Wien (OTS) - Verwundert zeigt sich der Bundesobmann der Freiheitlichen Arbeitnehmer (FA) LAbg. Bernhard Rösch über das Café-Kränzchen des AK-Präsidenten Kaske bei der ORF-Pressestunde. "Es ist interessant, dass Kaske im Zuge der schwarz-blauen Bundesregierung wegen der hohen Arbeitslosigkeit die Republik brennen sehen wollte und jetzt bei einer rot-schwarzen Bundesregierung, bei welcher die Arbeitslosigkeit mit über 400.000 sogar nun doppelt so hoch ist, sich streichelweich zeigte. Der Brandstifter hat wohl rote Kreide geschluckt", kritisiert Rösch.

Dass laut Kaske die Bundesregierung seit 2008 die richtigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit gesetzt hätte, kann Rösch in keiner Weise nachvollziehen. Im Gegenteil, sei doch mit der EU-Osterweiterung das "Arbeitslosen-Heer" dank Rot-Schwarz noch größer geworden. Mit dem ESM-Diktat, welches nur Banken rettet, werde das Steuergeld der Arbeitnehmer regelrecht im Ausland verpulvert. Die Einlagen der Sparer und das Infrastrukturvermögen der Österreicher würden als Pfand verkauft.

Was die aktuelle Wohnungsdebatte betrifft, hält Rösch fest, dass es die FA waren, welche bereits 2010 mittels Antrag in der Wiener Arbeiterkammer eine Bauwirtschaftsmilliarde forderten, um den Mangel an Wohnungen zu begegnen und auch die Wirtschaft anzukurbeln. Auch forderten die FA eine eigene Wohnbauförderung für AK-Mitglieder. "Unsere Anträge lagen schon lange auf dem Tisch, die rot-dominierte Arbeiterkammer stellte sich jedoch taub", erinnert Rösch.

Was Kaskes vermeintlichen Kampf gegen die Vermögenden betrifft, befürchtet Rösch eher, dass die Sparer zum Handkuss kommen würden und nicht das "Großkapital", welches leicht die Fähigkeit habe, auf Steueroasen zu flüchten. Eine Vermögenssteuer gäbe es ohnehin auch schon über die Grundsteuer, so der FA-Obmann, welcher von Kaske jedoch vermisste, welche Schritte gesetzt werden sollen, wie die Masse der Arbeitnehmer steuerlich entlastet werden könnte. Sei es doch vor allem auch Kaske gewesen, welcher als vida-Gewerkschafts-Boss einige unwürdige Kollektivvertragsabschlüsse zu verantworten hatte. Etwa bei den ohnehin einkommensschwachen Arbeitern wie die Reinigungskräfte bei Versicherungen, die mit einem Zweijahresabschluss weit unter dem Inflationsniveau verraten wurden.

"Alles in allem blieb Kaske echte Konzepte schuldig. Er war bei der ORF-Pressestunde wirtschaftlich absolut schwach und repräsentiert bestimmt nicht die ganze Arbeiterkammer. Er zeigte sich heute so unwissend, wie einst in seiner Rolle als Aufsichtsrat bei der Bawag. Während sich die Kaske-FSG fest in politischer Geiselhaft der SPÖ befindet, sind die FA der einzige ehrliche Garant für die Arbeitnehmer", hält Rösch abschließend fest.

