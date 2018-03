Haubner zu Kaske: AK steht ausschließlich für "AbKassieren"

Sogenannte Vermögenssteuern treffen ALLE, die sich etwas erarbeitet und aufgebaut haben - Wirtschaftsbund steht für "Reformieren statt Kassieren"

Wien, 07. April 2013 (OTS/Text) - "Die Abkürzung 'AK' steht ausschließlich für 'AbKassieren'. Ich wünsche mir von der Arbeiterkammer einmal den selben Eifer, wenn es um Reformen geht, wie beim Erfinden neuer Steuern und Belastungen", betont der Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes, Abg.z.NR Peter Haubner, anlässlich der Äußerungen von Rudolf Kaske in der heutigen Pressestunde. "Sogenannte Vermögenssteuern treffen ALLE Menschen, die sich durch tägliche harte Arbeit etwas aufgebaut und angespart haben. Wann hört die Arbeiterkammer endlich auf, den Bürgern Sand in die Augen zu streuen und sagt dazu, dass 'Vermögenssteuern' in Wirklichkeit Eigentumssteuern sind", so Haubner mit Nachdruck, und verweist auf Ex-SPÖ-Finanzminister Hannes Androsch, der Vermögenssteuern als "Sackgasse" bezeichnet. ****

"Kaske sei daran erinnert: Nicht die Politik schafft Arbeitsplätze, sondern die Unternehmen. Die heimischen Klein- und Mittelunternehmen sind der größte Arbeitgeber in unserem Land. Sie beschäftigen mittlerweile zwei Millionen Menschen. Statt dieses Rückgrat der Gesellschaft zu stärken, zielt die Arbeiterkammer ausschließlich darauf ab, die Unternehmer zusätzlich zur Kasse zu bitten und gefährdet damit tausende Arbeitsplätze", setzt der Wirtschaftsbund-Generalsekretär fort.

"Scheinbar versteht jeder in Österreich, außer die Arbeiterkammer, dass wirtschaftsfeindliche Maßnahmen in sensiblen Zeiten wie diesen nicht der richtige Weg sind: So haben die Menschen erkannt, dass eine Arbeitszeitverkürzung nicht mehr Arbeitsplätze schafft. Dass ein sicherer Arbeitsplatz wichtiger ist, als mehr Urlaub. Und vor allem, dass sie es sind, die die sogenannte 'Gerechtigkeit' durch Eigentumssteuern teuer bezahlen müssten", verdeutlicht Haubner, und appelliert abschließend: "'Reformieren statt Kassieren' lautet das Wirtschaftsbund-Motto. Die Arbeiterkammer ist aufgefordert, sich endlich an Reformen zu beteiligen, statt den hart arbeitenden Menschen und Unternehmen permanent in die Tasche zu greifen."

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Wirtschaftsbund, Bundesleitung/Presse

Mag. Pia Mokros

Pressesprecherin

Tel.: +43 (0)1 5054796-13,Mobil: +43 (0)664 88424207

p.mokros @ wirtschaftsbund.at

http://www.wirtschaftsbund.at www.facebook.com/WirtschaftsbundOesterreich