Rauch: Kaske auf SPÖ-Retrokurs

Forderung nach Vermögenssteuer kaschiert Konzeptlosigkeit – Finger weg vom Ersparten der Österreicher

Wien, 7. April 2013 (ÖVP-PD) "Arbeiterkammer-Präsident Kaske setzt den Retrokurs der SPÖ nahtlos fort. Außer dem bewährten "Wir wollen an das sauber Ersparte der Österreicher"-Kurs kam nichts Neues", sagt ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch zu den Aussagen des neuen Arbeiterkammer-Präsidenten Kaske in der ORF-Pressestunde. "Inhaltlich glänzte Kaske vor allem mit Konzeptlosigkeit und realitätsfremden Aussagen. Auf die aktuellen Probleme in Europa und Österreich kamen nur leere Phrasen anstatt klarer Lösungsvorschläge." Selbst die Bekenntnis zum Bankgeheimnis war halbherzig, so Rauch: "Das Bankgeheimnis bleibt! Die ÖVP liegt den Sparern im Wort und bekennt sich klar zum Bankgeheimnis, während sich die SPÖ die Hintertür offen lässt, den Österreichern auch hier Geld abzuknöpfen." Rauch weiter: "Finger weg vom hart Ersparten der Österreicher", so Rauch, der Kaske dazu eine Nachhilfe-Stunde bei seinem Parteikollegen Androsch empfiehlt. Androsch hat den SPÖ-Etikettenschwindel entlarvt und festgestellt, dass Vermögenssteuern schleichende Enteignung sind und in eine Sackgasse führen. "Mit den heute getätigten Aussagen hat sich Herr Kaske als Vertreter der Arbeitnehmer jedenfalls disqualifiziert." Rauch abschließend: "Dass Kaske derart blank beim Thema Wohnen scheint, mutet skurril an. Immerhin hätte er den 1-Seiter, auf dem das SPÖ-Wohnkonzept festgehalten ist, noch am Weg ins ORF-Studio lesen können." ****

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien,

Tel.:(01) 401 26-420; Internet: http://www.oevp.at,

www.facebook.com/volkspartei, www.facebook.com/hannes.rauch,

www.twitter.com/hannes_rauch