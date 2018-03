Termine am 8. April in der "Rathauskorrespondenz"

Wien (OTS) -

10.00 Uhr, Fototermin: "4. BürgerInnen-Solarkraftwerk geht in Betrieb" mit Wien-Energie-GFin Zapreva und BV Bischof (23., Rosiwalgasse 94) 10.30 Uhr, Pressetermin "10 Jahre Hauptbücherei am Gürtel" mit StR Oxonitsch (7., Urban-Loritz-Platz 2a, Hauptbücherei) 11.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an James Last durch StR Mailath- Pokorny (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: Univ.-Prof. Dr. Anton Zeilinger im Gespräch über "Neugierdefeld Wissenschaft. Erkundung der Welt zwischen dem Geistigen, dem Materiellen und den Zwischenräumen" (Rathaus, Volkshalle)

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Tanja Lichtenauer

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81075

E-Mail: tanja.lichtenauer @ wien.gv.at