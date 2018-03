FP-Mahdalik gegen rot-grünes Drüberfahren bei der "Stadtstraße"

Information alleine ist zu wenig

Wien (OTS) - Rot-Grün will die "Stadtstraße" vom A-23-Knoten Hirschstetten bis zur Seestadt Aspern offenbar ohne wirkliche Mitbestimmungsmöglichkeit für die betroffene Bevölkerung durch Wohn-und Grüngebiete betonieren, warnt FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik. Am Dienstag starten zwar nach langem Taktieren zwar sogenannte "Informationsveranstaltungen", von einer tatsächlichen Bürgereinbindung ist bislang jedoch keine Rede. Dabei soll die Straße direkt bei den Blumengärten Hirschstetten aus dem Tunnel kommen, so dass Tausende Anrainer und das Grünparadies direkt betroffen wären.

Unklar ist auch, wie sich SPÖ und Grüne die Einbindung in den ohnehin schwer überlasteten A-23-Knoten Hirschstetten vorstellen. Wenn sich die künftig über die "Stadtstraße" kommenden Autofahrer dort lediglich beim Stau hinten anstellen dürfen, werden sie die neue Verkehrsverbindung nicht annehmen sondern wie bisher in den Ortskernen von Aspern, Breitenlee, Essling, Hirschstetten, Stadlau oder am Biberhaufenweg für Stau in Richtung A-23.

SPÖ-Bezirksvorsteher Scheed und Verkehrsstadträtin Vassilakou wären daher gut beraten, die Bevölkerung des 22. Bezirks und insbesondere die betroffenen Menschen in Hirschstetten in die Planungen mit einzubeziehen und gemeinsam eine menschen- und umweltfreundliche bzw. natürlich auch verkehrswirksame Lösung zu finden. "Die FPÖ wird jedenfalls in der Bezirksvertretung und im Gemeinderat jedenfalls gegen rot-grünes Drüberfahren auftreten", kündigt Mahdalik an. (Schluss)otni

