FPÖ: Vilimsky: Finger weg vom Bankgeheimnis!

Wien (OTS) - FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky protestierte heute entschieden gegen alle Versuche, den Kampf gegen Steuerbetrug zum Vorwand zu nehmen, unser österreichisches Bankgeheimnis aufzuweichen oder gar abzuschaffen.

"Steuerbetrug und Bankgeheimnis haben nichts miteinander zu tun", betonte Vilimsky. In Deutschland, Frankreich usw. gebe es kein Bankgeheimnis, trotzdem gebe es Steuerhinterziehung und Auslagerung des Geldes in Steueroasen. "Unser Bankgeheimnis schützt keine Betrüger, sondern die Bürger vor Überwachung in einem Orwellschen System."

