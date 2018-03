Mayer: Gemeinsame PädagogInnenausbildung ist Meilenstein der Bildungspolitik

Die besten Lehrerinnen und Lehrer für unsere Kinder

Wien (OTS/SK) - "Die gemeinsame Ausbildung der Pädagoginnen und Pädagogen ist ein großer Schritt vorwärts", unterstreicht SPÖ-Bildungssprecher Elmar Mayer die Aussagen von Bildungsministerin Claudia Schmied im gestrigen Ö1-"Mittagsjournal". Durch die Kooperation von Pädagogischen Hochschulen und Universitäten werde erstmals ein einheitlicher Standard in der LehrerInnenausbildung geschaffen und höchsten internationalen Qualitätsansprüchen Rechnung getragen. "Die von Claudia Schmied vorgestellte Reform ist ein bildungspolitischer Meilenstein in Österreich", so Mayer. ****

Bei der sogenannten "Pädagog/innenbildung NEU" werden angehende Lehrerinnen und Lehrer aller Schulstufen zukünftig ein vierjähriges Bachelorstudium absolvieren, entweder an einer Universität oder einer Pädagogischen Hochschule(PH). Anschließend daran folgt für die LehrerInnen auf der gesamten Sekundarstufe ein eineinhalbjähriges Master-Studium, das in jedem Fall in einer Kooperation mit einer Universität erfolgen wird. Der SPÖ-Bildungssprecher ist überzeugt:

"Durch mehr fundierte Theorie als auch mehr Praxis in der Lehrerausbildung steigern wir insgesamt die Qualität unserer zukünftigen Pädagoginnen und Pädagogen. Die Kooperation zwischen Unis und PHs garantiert außerdem, dass alle Lehrerinnen und Lehrer über eine gemeinsame gleichwertige Ausbildung verfügen", betont Mayer.

Der SPÖ-Bildungssprecher teilt den Wunsch von Bildungsministerin Schmied nach mehr Arbeitsteilung im Schulalltag: "Als Vater und auch als Pädagoge wünsche ich mir, dass Lehrerinnen und Lehrer künftig mehr Zeit mit den Schülerinnen und Schülern verbringen, anstatt mit administrativen Tätigkeiten. Unsere Aufgabe als Politiker ist es, die entsprechenden Rahmenbedingungen dafür zu schaffen", so Mayer abschließend. (Schluss) eg/kg

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493