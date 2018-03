UNO Waldgipfel vom 8.-19. April 2013 in Istanbul/Türkei

Österreich setzt sich für nachhaltige Waldbewirtschaftung weltweit ein

Istanbul (OTS) - Das zehnte UNFF Meeting (United Nations Forum on Forests) betrachtet vor allem den Bereich "Wälder und die wirtschaftliche Entwicklung", der die dritte Säule von Sustainable Forest Management (Nachhaltige Waldbewirtschaftung) bildet.

Wälder haben ein enormes wirtschaftliches Potential: sie schaffen Arbeitsplätze, Einkommen und vor allem einen beträchtlichen Beitrag zum nationalen Bruttoinlandsprodukt. In Österreich beziehen knapp 300.000 Menschen ihr Einkommen aus dem Wald. Des Weiteren ist Öster-reichs Forst- und Holzindustrie neben dem Tourismus der größte Devisenbringer - 3,84 Mrd. EUR Exportüberschuss werden in diesem Sektor erwirtschaftet. Die wachsende Forderung nach erneuerbarer Energie und Rohstoffen kreieren mehr wirtschaftliche Chancen und Her-ausforderungen. Gleichzeitig steigen auch die Forderungen nach Klimaregulierung und Koh-lenstoffspeicherung, Biodiversität, Schutz vor Naturgefahren und Trinkwasser - Funktionen, die der Wald erfüllen soll.

"Dazu brauchen wir global ein effektives Instrument, das uns hilft die diversen Forderungen und Ansprüche an den Wald zu regeln. Ein integraler, nachhaltiger und langfristiger Ansatz soll diese Balance sicherstellen. Das Konzept der nachhaltigen Waldbewirtschaftung, wie es in Österreich Tradition hat, braucht eine entsprechende Implementierung auch in den UN-Mitgliedsländern.", so Landwirtschafts- und Umweltminister Niki Berlakovich.

Die nachhaltige Waldbewirtschaftung ist in Österreich gelebt Praxis und bereits seit 160 Jahren auch in diversen Gesetzen verankert. Österreich gehört seit Jahren auch im internationalen Vergleich zu den Vorreitern, wenn es um nachhaltige Waldbewirtschaftung geht und setzt sich bei den UNFF Verhandlungen für ein rechtlich verbindliches Instrument zur Nachhaltigen Waldbewirtschaftung ein. Bereits auf EU -Ebene war Österreich Initiator für ein rechtlich ver-bindliches Instrument, das bis Ende dieses Jahres vorliegen soll.

