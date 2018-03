Ali Dogan zum Vorsitzenden der ÖGJ-Wien gewählt

Gegen Sündenbockpolitik und gegeneinander ausspielen von sogenannten "InländerInnen" und "AusländerInnen"

Wien (OTS/ÖGB) - Von den Delegierten der ÖGJ-Wien Landeskonferenz wurde Samstag Ali Dogan von der Gewerkschaft PRO-GE zum neuen Landesvorsitzenden gewählt. Seine StellvertreterInnen sind: Diana Loidolt, Manuel Feigl, Peter Pick und Nicolai Wohlmuth.++++

In den Anträgen sprechen sich die Delegierten gegen die populistische Sündenbockpolitik und gegeneinander ausspielen von sogenannten "InländerInnen" und AusländerInnen" aus. Sie sprechen sich gegen Einschnitte ins Sozialsystem aus und forderten das Recht auf eine gute Bildung bzw. Ausbildung, auf eine gute Arbeit, die ein existenzsicherndes Einkommen und die Teilnahme am gesellschaftlichen Reichtum sowie an demokratischen Prozessen ermöglicht.

