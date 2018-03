AKV-Kukacka: Volksbegehren gegen angebliche Kirchenprivilegien? Nein danke!

AKV kritisiert juristische und faktische Mängel - Die Kirchen und Religionen sollen aus den öffentlichen Raum gedrängt werden.

Wien (OTS) - Mit aller Entschiedenheit spricht sich die Arbeitsgemeinschaft-Katholischer-Verbände (AKV) gegen das bevorstehende "Volksbegehren gegen Kirchenprivilegien" aus. "Dieses Volksbegehren enthält zahlreiche unrichtige Behauptungen, wie sie in dieser Form bei keinem bisher vorgelegten Volksbegehren festzustellen waren", so AKV-Präsident Mag. Helmut Kukacka. Die ideologisch motivierten Unterstellungen orientieren sich zwar hauptsächlich an nicht haltbaren Behauptungen über angebliche Privilegien der katholischen Kirche, sie treffen allerdings alle in Österreich gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgemeinschaften, warnt Kukacka.

Statt eine seriöse Diskussion zu führen, versuchen die Initiatoren des Volksbegehrens, anti-kirchlicher Vorurteile und anti-religiöse Ressentiments in der Gesellschaft zu mobilisieren. Es geht den Initiatoren nicht um eine klarere Trennung von Kirche und Staat, sondern um die Verdrängung von Kirchen, Religionsgemeinschaften und ihren Einrichtungen aus dem öffentlichen Raum. Sie wollen den Wert anerkannter Leistungen für die Gesellschaft, die Religionsgemeinschaften und ihre Einrichtungen - vor allem als Träger von Bildungs-, Schul- und Gesundheitseinrichtungen erbringen -relativieren und weitgehend bedeutungslos darstellen.

Zahlreiche einseitige, teilweise falsche und grob irreführende Behauptungen sind von der katholischen Kirche, einer Reihe von katholischen Verbänden und zuletzt selbst von Bundesministerin Dr. Claudia Schmied zurückgewiesen und sachlich richtig gestellt worden. So stammen der Großteil der dem Konkordat 1933 zugerechneten Kritikpunkte bereits aus der Zeit vor der autoritären Ständestaatsverfassung und orientieren sich an den Länderkonkordaten der Weimarer Republik. Das österreichische Konkordatsrecht stammt in wichtigen Bereichen aus der zweiten Republik, Teilkonkordate sowie Vermögens- und Schulfragen datieren aus 1960 und 1962. Eine Absage an die Förderung katholischer Privatschulen und Kindergärten würde zudem eine verfassungswidrige Diskriminierung darstellen, da diese Fördermaßnahme auch anderen privaten Bildungseinrichtungen zugutekommt.

Das "Volksbegehren gegen Kirchenprivilegien" versucht aus ideologischen Gründen auch die kulturellen Leistungen, die Kirchen in und für Österreich geleistet haben, abzuwerten. Dabei bilden gerade der christlich-jüdische Glaube und die von ihm geprägten europäischen Kulturen heute die Basis für, Toleranz, Freiheit -und Wissenschaft. Diese Kulturen ermöglichen die Gleichberechtigung von Frauen und Männern, nur dort gibt es umfassende Meinungs- und Religionsfreiheit. Das Gebot der Nächstenliebe hat christliche Schulen, Altersheime und Spitäler geschaffen, die im Interesse der Gesellschaft arbeiten und zum Nutzen der Allgemeinheit oft effektiver als staatliche Einrichtungen agieren. Die geistige Widerstandskraft der christlichen Kirchen war und ist Antithese zur Allmacht des Staates, sie widersteht bis heute den Diktaturen dieser Welt und hat einen wichtigen Beitrag zum Zusammenbruch des Kommunismus in Europa geleistet, stellte Kukacka fest.

Ein "Volksbegehren", das so viele gravierende Fehler enthält und dessen Ziel es ist, Religionsgemeinschaften aus dem öffentlichen Raum zu verdrängen, kann nur zurückgewiesen werden, so Kukacka abschließend.

