"HOTEL & GAST Wien 2013"

Auftakt zur Saison 2013

Messe Wien (OTS) - Treffpunkt für Hoteliers und Gastronomen von 7. bis 9. April 2013 in der Messe Wien +++ 237 Aussteller aus dem In-und Ausland +++ Top-Rahmenprogramm u.a. mit: Staatsmeisterschaften der Lehrlinge, Koch-Contest "Rock the Kitchen", ÖGZ Sterne Award, "H&D-Award" und Vienna Coffee Festival +++ NEU: Immobilien- und Networking-Zentrum für Hotellerie: HTL-Lounge und HTL-Konferenz +++

WIEN (7. April 2013). - Heute eröffnet die nächste Ausgabe der "HOTEL & GAST" in der Messe Wien. Bis einschließlich Dienstag, 9. April 2013 laden 237 Aussteller aus dem In- und Ausland zur Fachmesse für Hoteliers, Gastronomen, Cafetiers und Gemeinschaftsverpfleger*) nach Wien Leopoldstadt. Am Programm der "HOTEL & GAST" stehen Neuheiten sowie aktuelle Produkte, Dienstleistungen und Angebote für die kommende Saison 2013. Zusätzlich bietet die "HOTEL & GAST" ein Top-Rahmenprogramm, das genau auf die Hotellerie und Gastronomie zugeschnitten ist. Zum ersten Mal findet im Rahmen der "HOTEL & GAST" die HTL-Lounge (Anm.: HTL steht für Hotel, Tourism, Leisure) und die daran angeschlossene zweitägige HTL-Konferenz (8. und 9. April 2013), von Hotellerie- und Immobilienprofi PKF hotelexperts, statt. Die HTL-Lounge ist eine Immobilien-, Networking- und Know-how-Plattform für die Hotellerie, bei der einander Investoren, Berater und Ausstatter der Hotelszene treffen, um über neuste Trends zu diskutieren und neue Ideen zu kreieren.

Die HTL-Konferenz ist die daran angeschlossene Fachveranstaltung für Projektentwickler, Development Manager von Hotelgruppen, Investoren, Hoteliers, Entscheidungsträger von Finanzinstituten, Vertreter von Bildungseinrichtungen und Architekten. Generaleinrichter Derenko GmbH, der neben Reed Exhibitions und der PKF hotelexperts GmbH Treiber des HTL-Teils der "HOTEL & GAST" ist, zeigt auf seinem innovativ eingerichteten Messestand im Ausstellungsbereich (Halle A) seine Kompetenz im Bereich Fertighotels und Hotelausstattung. Ebenfalls bei der HTL-Lounge und zum ersten Mal Aussteller bei der "HOTEL & GAST" sind die Unternehmen Kaldewei, Gira, die Motel One Group und die Steigenberger Hotel Group. Auch das Unternehmen Interna ist im HTL-Bereich integriert.

Top-Rahmenprogramm für Fachbesucher

Ein praxisbezogenes Rahmenprogramm rundet das Angebot der Fachmesse ab. Zu den Programmhighlights gehören die Staatsmeisterschaften der Lehrlinge in Tourismusberufen (Halle A), bei denen etwa 81 Lehrlinge aus ganz Österreich gegeneinander antreten und ihr Können in den Bereichen "Küche", "Service" und "Hoteladministration" unter Beweis stellen.

Beim "Big Cooking Contest" (Halle B) treten unter dem Motto "Rock the kitchen" Kochlehrlinge und Schüler aus Tourismusfachschulen in Zweierteams gegeneinander an. Es gilt, ein Gericht aus einem zuvor unbekannten Warenkorb in einer halben Stunde zu zaubern. Eine 5-köpfige Jury bewertet die Kreationen nach international anerkannten Kriterien. Die vier besten Teams erhalten Geldpreise, aber nur die Besten qualifizieren sich für das große Finale im Herbst 2013. Dort geht es um ein Praktikum bei einem internationalen Starkoch.

Das Fachmagazin "Hotel & Design" hat anlässlich der "HOTEL & GAST 2013" erstmals einen Designpreis für die Hotellerie- und Gastronomiebranche ausgeschrieben. Der "H&D Award", so die Kurzbezeichnung, soll Investoren und Hoteliers zusätzliche Anregungen und Orientierungsmöglichkeiten eröffnen, wenn sie nach neuen Lösungen beim nächsten Neu-, Um- oder Zubau des Hotels, beim fälligen Facelifting der Badezimmer oder bei der Neugestaltung der Zimmer oder der Lobbybereiche suchen. Die Preisverleihung in den einzelnen Kategorien findet am Montag, dem 8. April 2013 im Rahmen der "HOTEL & GAST" statt.

Bei der Wiener Premiere der "HOTEL & GAST" vor zwei Jahren war er zum ersten Mal ausgelobt und in Salzburg 2012 erneut mit abermals großem Erfolg ausgeschrieben worden. Nun werden von der Wirtschaftskammer Österreich und dem Österreichischen Wirtschaftsverlag im Rahmen der "HOTEL & GAST 2013" zum dritten Mal die innovativsten Hotels des Landes gekürt und mit dem "ÖGZ Sterne Award" ausgezeichnet. Die Preisverleihung geht am Montag, dem 8. April 2013 in den Sälen der ehemaligen Wiener Börse über die Bühne.

Ehrenplatz für Wiener Kaffeetradition

Eine weitere Premiere ist das VIENNA COFFEE FESTIVAL (Halle A). Dort erwartet die Messebesucher ein 200 m2 großes Kaffeehaus in der Messe und lädt ein, die neuen Trends der Wiener Kaffeetradition auszuprobieren. Mit dabei sind Bar-Trends nationaler und internationaler Baristi, professionelles Schäumen von Milch von und mit dem österreichischen Barista-Meister Goran Huber, Vorträge und natürlich der obligatorische Apfelstrudel und der original Wiener Ober.

Die Öffnungszeiten der "HOTEL & GAST Wien 2013"

Die "HOTEL & GAST Wien" in der Messe Wien ist von Sonntag bis Dienstag (7. bis 9. April 2013) jeweils von 9:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.

Alle Informationen zur Messe stets aktuell unter www.hotel-gast.at. (+++)

*) Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewählte Form in Ausführung des Art. 7 B-VG auf Frauen und Männer in gleicher Weise.

Rückfragen & Kontakt:

Für weitere Presseinformationen wenden Sie sich bitte an:

Reed Exhibitions Messe Wien/Presse & PR:

Leitung:

Mag. Paul Hammerl



Redaktion:

Oliver-John Perry

Tel. +43 (0)1 727 20 2421



Organisation:

Natascha Berger

Tel. +43 (0) 1 727 20 2420

E-Mail: presse @ messe.at