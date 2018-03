ORF-III-Dokumontag ganz im Zeichen der Mathematik

Am 8. April im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Wissenschaft und Forschung am ORF-III-Dokumontag, dem 8. April 2013: "Die Wundermaschine von Antikythera" lüftet um 20.15 Uhr das Geheimnis eines vor mehr als 2.000 Jahren entwickelten Geräts, das bis heute für Verblüffung sorgt. Der älteste Analogrechner der Welt ist vergleichbar mit der Bedeutung der Doppelhelix für die Medizin: ein Meilenstein für die Forschung. Woher stammten Wissen und Kreativität für den Bau dieser Maschine? Und: Was ist der Antikythera-Mechanismus eigentlich?

"Was ist Mathematik" fragt ORF III Kultur und Information um 21.35 Uhr, denn kaum jemand scheint bisher ermessen zu haben, wie unfassbar groß das Universum der Zahlen ist. Mathematiker Rudolf Taschner spürt dieses Phänomen auf und beleuchtet, was Symbole, Zeit und Raum mit Zahlen zu tun haben. Im Mittelpunkt seiner Forschungsreise steht die Mathematik im Zeichen der Zeit.

Geometrie und Symbolik spielen auch um 22.25 Uhr eine Rolle, wenn ORF III Kultur und Information die Spuren unserer genial geometrisch orientierten Vorfahren verfolgt und in der Dokumentation "Genie und Geometrie: Stonehenge und die Vermessung der Welt" unter die Lupe nimmt, was Stonehenge, Speyer, Großmugl und der Wiener Stephansdom gemeinsam haben. Ist Baukunst ein mathematisches Phänomen?

Was Geschichte und Mathematik miteinander verbindet und welche Rolle Zahlen in der Analyse geschichtlicher Fakten spielen, beleuchtet Hubert Christian Ehalt gemeinsam mit dem leidenschaftlichen Mathematiker und Wissenschafter des Jahres 2004, Rudolf Taschner, in einer "Wiener Vorlesung" um 23.15 Uhr. In Büchern wie "Das Unendliche" oder "Rechnen mit Gott und der Welt" setzt sich der renommierte Forscher mit der Bedeutung von Zahlen in der Kulturgeschichte auseinander.

