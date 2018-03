ORF SPORT + mit der Live-Übertragung des Erste-Liga-Spiels Kapfenberger SV 1919 - Cashpoint SCR Altach

Am 8. April im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 8. April 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung des "Heute für Morgen"-Erste-Liga-Spiels Kapfenberger SV 1919 - Cashpoint SCR Altach um 18.20 Uhr, ein Best of der Austrian-Volley-League-Finalserie 2012 um 20.30 Uhr, das Behindertensport-Magazin "Ohne Grenzen" um 17.15 Uhr und "Funsport" mit Snowboard, Freeskiing und vielem mehr um 17.45 und 22.00 Uhr.

Wollen die Altacher im Titelkampf der "Heute für Morgen" Ersten Liga doch noch ein Wörtchen mitreden, dann müssen in Kapfenberg drei Punkte eingeplant werden. Die Kapfenberger liegen im gesicherten Tabellen-Mittelfeld. Kommentator ist Christian Diendorfer.

Hypo Tirol Volleyballteam sicherte sich 2012 in der Austrian-Volley-League-Finalserie gegen SK Posojilnica Aich/Dob den vierten Meistertitel in Folge, den sechsten insgesamt. Die Innsbrucker behielten im fünften Spiel gegen Aich/Dob nach 101 Minuten mit 3:1 (18, -20, 20, 23) die Oberhand und gewannen damit in der vollen USI-Halle die "Best of Seven"-Finalserie mit 4:1.

