TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Fleißaufgabe erfüllt", von Mario Zenhäusern, Ausgabe vom 7. April 2013

Der Parteitag in Haiming war eine Art Warnung an die VP-internen Kritiker, die Reihen dichtzumachen.

Innsbruck (OTS) - Günther Platter wurde mit 98,3 Prozent der Delegiertenstimmen als VP-Chef bestätigt. Jetzt geht es um den Landeshauptmann.

Zusammenhalten! Kämpfen! Die Stimmung am 21. Landesparteitag der Tiroler ÖVP lässt sich in zwei Worten zusammenfassen. Seit Menschengedenken sitzen die Schwarzen in Tirol an den Schalthebeln der Macht, jetzt drohen ihnen die Fäden plötzlich aus den Händen zu gleiten. Um das zu verhindern, haben die Delegierten in Haiming Günther Platter den Rücken gestärkt. Mit 98,3 Prozent der Stimmen wurde er als Parteichef bestätigt. Eine Fleißaufgabe zwar, aber die hat er eindrucksvoll erledigt.

Platter kann diesen Rückenwind gut gebrauchen. Der Pflicht am Landesparteitag folgt jetzt nämlich die Kür, der Kampf um den Landeshauptmann. Hier sehen sich Platter und die ÖVP einer noch nie dagewesenen Phalanx gegenüber. Viele der selbst ernannten Herausforderer haben weder ein Programm, noch treten sie für etwas ein. Ihr einziges Ziel ist, gegen die ÖVP und gegen Platter zu sein. Diese Destruktivität überträgt sich auch auf den Wahlkampf: Es geht nicht um Inhalte und Visionen, sondern um Personen und darum, Schmutzwäsche zu waschen. Wenn das die Basis sein soll für die künftige Arbeit in Landtag und Regierung, dann stehen uns harte Jahre bevor.

Platter muss sich nicht nur gegen politische Mitbewerber durchsetzen, sondern auch dafür sorgen, dass die eigenen Mitstreiter die Reihen dichtmachen. Der Parteitag war gewissermaßen eine Warnung an die internen Kritiker: Wenn wir jetzt nicht zusammenhalten, dann... Um die ÖVP wieder in ruhigere Gewässer zu führen, will der Parteichef als Landeshauptmann die Dauerbaustelle Agrargemeinschaften aus der Welt schaffen. Innerhalb eines Jahres, versprach er gestern. Eine ambitionierte Ansage.

