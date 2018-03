FPÖ: Strache: Platter ist Symbol für den schwarzen Korruptionssumpf in Tirol

Wien (OTS) - "Mit der Kür von Günther Platter hat sich die Tiroler ÖVP gegen Erneuerung und für eine Weiterführung ihrer selbstherrlichen und korrupten Politik entschieden", kommentierte FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache das Ergebnis des heutigen Landesparteitages der ÖVP Tirol.

Gerade die massive Kritik des Rechnungshofes an der Führung des Innenministeriums durch Platter zeige dessen tiefe Verstrickung in den schwarzen Korruptionssumpf. "Es ist unglaublich, mit welcher Schamlosigkeit Platter als Innenminister agiert hat, um treuen Parteifreunden Beratungsverträge zuzuschanzen", so Strache. Dass Platter keineswegs Einsicht zeige, demonstriere der Fall seines Landesgeschäftsführers Martin Malaun. Malaun habe gemeinsam mit Christof Ulmer, dem ehemaligen Kabinettschef von Ernst Strasser, mit ihrer Agentur "Headquarter" Aufträge in einem Volumen von über 200.000 Euro aus dem Innenressort erhalten.

Wie weit verbreitet derartige Machenschaften in der Tiroler VP-Mannschaft seien, zeige auch das Beispiel von Platters ehemaligem Ressortchef und späterem Landesrat Christian Switak, der nach gravierenden Korruptionsvorwürfen im Februar 2012 seinen Hut nehmen musste. Auch Platter selbst sah sich mit ähnlichen Vorwürfen wie Switak konfrontiert, als bekannt wurde, dass der Tiroler VP-Chef sich von mehreren Geschäftsleuten zu teuren Jagdausflügen hatte einladen lassen.

Um trotz der unzähligen Skandale und Fehlleistungen bei der ersten Wahl, der sich Platter stellt, keinen vollständigen Reinfall zu erleiden, nutzt Platter auch seine Rolle als Eigentümervertreter der Tiroler Wasserkraft AG TIWAG. Seit seinem Amtsantritt ziert Platters Konterfei unzählige von der TIWAG, die im Eigentum des Landes Tirol steht, finanzierte Anzeigen.

"Offensichtlich versteht Platter sich eher als mittelalterlicher Landesfürst denn als moderner Landeshauptmann", kritisiert Strache.

